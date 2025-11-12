पुणे

Khadakwasla Encroachment : खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर महापालिकेची कठोर कारवाई

Khadakwasla Encroachment Drive Continues : खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात दुसऱ्या दिवशीही अतिक्रमणविरोधी कारवाई करत पानशेत रस्त्यावरील तीन हॉटेल्स, प्रार्थनास्थळ आणि चौपाटी परिसरातील कठडे तोडण्यात आले; कारवाईदरम्यान पोलिस बंदोबस्त अपुरा पडल्याने आणि महिला विक्रेत्यांनी विरोध केल्याने थोडा विलंब झाला, मात्र वरिष्ठांच्या आदेशाने ती पुन्हा सुरू करण्यात आली.
खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर दुसऱ्या दिवशीही कारवाई करण्यात आली. धरणाच्या उजव्या बाजूस (पानशेत रस्ता) असलेल्या तीन हॉटेल्स, खडकवासला येथील एक प्रार्थनास्थळ आणि चौपाटी परिसरातील पाच कठडे तोडण्यात आले. तसेच, वेल्हे तालुक्यातील निगडे ओसाडे गावाच्या हद्दीतही कारवाई केली.

