Khadakwasla Encroachment : खडकवासला धरण परिसरातील अतिक्रमणांवर महापालिकेची कठोर कारवाई

खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर दुसऱ्या दिवशीही कारवाई करण्यात आली. धरणाच्या उजव्या बाजूस (पानशेत रस्ता) असलेल्या तीन हॉटेल्स, खडकवासला येथील एक प्रार्थनास्थळ आणि चौपाटी परिसरातील पाच कठडे तोडण्यात आले. तसेच, वेल्हे तालुक्यातील निगडे ओसाडे गावाच्या हद्दीतही कारवाई केली..पानशेत रस्त्यालगत असलेल्या हॉटेल्सनी धरणालगत अतिक्रमण केले होते. मंगळवारी सकाळी दहा-अकरा वाजता महापालिकेची यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचली, मात्र पोलिस बंदोबस्त अपुरा असल्याने कारवाईला विलंब झाला.सोमवारी चौपाटी परिसरातील नागरिकांनी त्यांच्या हातगाड्या अतिक्रमणाच्या जागेवरून काढून रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला लावल्या होत्या. विक्रेत्यांनी धरणालगतची जमीन रस्त्याला समांतर सपाट करून तिच्या मागे एक टप्पा तयार केला होता. ही दोन्ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी यंत्रणेकडून काम सुरू झाल्यावर येथील महिला विक्रेत्यांनी जेसीबीसमोर आडवे जाऊन कारवाई थांबवण्याची मागणी केली..Gadchiroli Crime: 'हरवलेले, चोरीला गेलेले ९० मोबाईल फोन शोधून काढले'; गडचिरोली पोलिसांची काैतुकास्पद दलाची कामगिरी...विक्रेत्यांनी ‘आम्हाला आणखी एक दिवसाची मुदत द्या’ अशी मागणी केली, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी ‘वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू आहे, तुम्ही सिंचन भवन येथे जाऊन त्यांच्याशी चर्चा करा’ असे सांगितले. तरीही विक्रेत्यांनी विरोध सुरूच ठेवला.यानंतर शाखा अभियंत्यांनी पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलिस उपायुक्तांशी संपर्क साधून अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त मागविला. काही वेळानंतर पाच-सहा पोलिस कर्मचारी आणि एक अधिकारी घटनास्थळी आले आणि दुपारी दोन वाजता कारवाई पुन्हा सुरू झाली..बिबवेवाडीत अतिक्रमणांवर हातोडामहापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी वाढत्या अतिक्रमणांबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यानंतर अखेर महापालिका प्रशासन कामाला लागले. बांधकाम विभागाने मंगळवारी बिबवेवाडी येथील टेकडी व उतारावर असणाऱ्या अनधिकृत गोडाऊनवर हातोडा उगारला. या कारवाईमध्ये ६४ हजार चौरस फुटावरील अतिक्रमण जमीनदोस्त केले. आयुक्तांनी नुकतीच पर्वती, मार्केटयार्ड, बिबवेवाडी, गंगाधाम चौकाची पाहणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी अतिक्रमणांवरून नाराजी व्यक्त केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.