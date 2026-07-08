Pune Rain Update : खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढला, मुठा नदीकाठच्या अनेक घरांत पाणी शिरले; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Emergency Precautions for Residents Near Mutha River : खडकवासला धरणसाखळी क्षेत्रात सातत्याने पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरणाच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. पाणलोट क्षेत्रात अतिपर्जन्यमान झाल्याने आज पहाटे ३:४५ वाजता धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदीपात्रात १४,३९३ क्युसेक विसर्ग वाढवून २७,८८० क्युसेक करण्यात आला आहे. यामुळे नदीकाठच्या अनेक घरांत पाणी शिरले आहे. .कार्यकारी अभियंता, खडकवासला पाटबंधारे विभाग, पुणे यांनी जारी केलेल्या सूचनेनुसार, पावसाच्या प्रमाणानुसार विसर्ग वाढवणे किंवा कमी करण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुठा नदीपात्रात अचानक पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते..धरण प्राधिकरणाने सर्व नागरिकांना कडक इशारा दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नदीपात्रात उतरू नये. नदीपात्रात जनावरे, शेतीमाल किंवा इतर साहित्य असल्यास तात्काळ सुरक्षित स्थळी हलवावे. सखल भागातील रहिवाशांना तातडीने सूचना देऊन त्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Pune Water: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! खडकवासला धरण ८१% भरले; कालव्यातून पाणी सोडण्यास सुरुवात.पुणे शहर व परिसरातील नागरिकांनी अत्यंत दक्षता बाळगावी, विशेषतः नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांनी सतर्क राहावे, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. सध्या धरणात पाणी साठा वाढत असल्याने येत्या काही दिवसांत विसर्गात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..महापौरांकडून पहाटे पाहणी मुठा नदीत विसर्ग वाढल्याने एकता नगरी एका सोसायटीत पाणी घुसले.शिवणे भागातही काही घरात पाणी घुसले आहे. भीमनगर परिसर, तसेच कोंढवे धावडे परिसरातील अनेक घरात पाणी शिरले आहे. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पहाटेपासून शहरातील नदीकाठच्या भागात पाहणी केली. राजपूत झोपडपट्टी, पुलाचीवाडी, एकता नगरी, निंबजनगर भागात पाहणी केली.. ८ जुलै २०२६ रोजी खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात सोडण्यात आलेल्या विसर्गाचा तपशील रात्री १२.०० ते १.०० : ८४२ क्युसेकरात्री १.०० ते १.३० : १,६८४ क्युसेकरात्री १.३० ते २.३० : ३,४२४ क्युसेकरात्री २.३० ते ३.१५ : ६,६३४ क्युसेकरात्री ३.१५ ते ३.४५ : १४,३९३ क्युसेकरात्री ३.४५ ते पहाटे ५.३० : २२,८८० क्युसेकपहाटे ५.३० पासून सध्या : २७,२०३ क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.