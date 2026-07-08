पुणे

Pune Rain Update : खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढला, मुठा नदीकाठच्या अनेक घरांत पाणी शिरले; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Khadakwasla Dam Release : मुठा नदीपात्रात अचानक पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांना नदीपात्रात न जाण्याचा आणि जनावरे व साहित्य सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Pune Rain Update : खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढला, मुठा नदीकाठच्या अनेक घरांत पाणी शिरले; नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
Yashwant Kshirsagar
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Emergency Precautions for Residents Near Mutha River : खडकवासला धरणसाखळी क्षेत्रात सातत्याने पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरणाच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. पाणलोट क्षेत्रात अतिपर्जन्यमान झाल्याने आज पहाटे ३:४५ वाजता धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदीपात्रात १४,३९३ क्युसेक विसर्ग वाढवून २७,८८० क्युसेक करण्यात आला आहे. यामुळे नदीकाठच्या अनेक घरांत पाणी शिरले आहे.

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