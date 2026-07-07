Pune Dam Water Level Rises : खडकवासला धरण वेगाने भरतंय... पुढचे काही तास ठरणार निर्णायक? प्रशासनाने नागरिकांना दिला महत्त्वाचा इशारा

पुणे : गेल्या २४ तासांत पुणे शहरासह घाटमाथ्यावर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणक्षेत्रातील पाणीसाठ्यात वाढ झाली आहे. धरणक्षेत्रात पावसाची चांगली हजेरी लागल्याने जलसाठ्यात वाढ होत असली, तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण साठा अद्याप लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, धरण परिसरात सुरू असलेल्या जोरदार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे..धरणांतील सध्याचा पाणीसाठाखडकवासला धरणसाखळीतील एकूण पाणीसाठा सध्या १०.६८ टीएमसी इतका नोंदविण्यात आला आहे. यामध्ये खडकवासला धरणात १.२४ टीएमसी, पानशेत धरणात ४.२० टीएमसी, वरसगाव धरणात ४.६२ टीएमसी आणि टेमघर धरणात ०.६२ टीएमसी पाणीसाठा आहे. सध्याचा एकूण साठा धरणांच्या एकत्रित क्षमतेच्या ३६.६३ टक्के इतका आहे..गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साठा कमीयाच दिवशी मागील वर्षी खडकवासला धरणसाखळीत १९.०८ टीएमसी म्हणजेच ६५.४६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. त्याच्या तुलनेत यंदा जवळपास ८ टीएमसीने कमी पाणी धरणांमध्ये साठले आहे. त्यामुळे अलीकडील पावसामुळे जलसाठ्यात वाढ झाली असली, तरी मागील वर्षाच्या तुलनेत परिस्थिती अद्याप मागे असल्याचे दिसून येते..Pune Heavy Rain : पावसाने दाणादाण! जनजीवन विस्कळित, घरांसह दुकानांमध्ये शिरले पाणी.धरण ६२ टक्के भरलेखडकवासला धरण पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पर्जन्यवृष्टीमुळे धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू आहे. ७ जुलै २०२६ रोजी पहाटे ४ वाजेपर्यंत खडकवासला धरण जलाशय ६२ टक्के क्षमतेने भरल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. पावसाचा वेग आणि धरणात येणारा पाण्याचा प्रवाह कायम राहिल्यास पुढील काही तासांत धरण ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक क्षमतेने भरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..नदीपात्रापासून दूर राहण्याचे आवाहनसध्याची पर्जन्यस्थिती लक्षात घेता आवश्यकतेनुसार कोणत्याही वेळी धरणाच्या सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग सुरू होण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये, तसेच नदीपात्रात ठेवलेले कोणतेही साहित्य किंवा जनावरे तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे..याशिवाय नदीकाठच्या सखल भागातील नागरिकांना त्वरित सूचना देऊन आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व संबंधितांनी दक्षता बाळगून पाटबंधारे विभागाला सहकार्य करावे, असे आवाहन खडकवासला, पानशेत व वरसगाव प्रकल्पाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केले आहे..Pune Heavy Rain : पुणेकर त्रस्त; यंत्रणा मात्र सुस्त, आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेला उशिरा जाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.