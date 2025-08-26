Pune crime News : विरुद्धदिशेने गाडी का चालवतोय विचारल्याने वाद...पुण्यात २९ वर्षीय तरुणाला जबर मारहाण, पैसे अन् सोन्याची चेनही लुटली...

Police Register Non-Cognizable Complaint : विरुद्धदिशेने गाडी का चालवतोय विचारण्यावरून झालेल्या वादातून २९ वर्षीय तरुणाला चार ते पाच जणांनी जबर मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पुण्यातील खडकी येथे ही घटना घडली. या मारहाणीत तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर झालं आहे. विशेष म्हणजे तरुणाला इतकी जबर मारहाण झाली असतानाही पुणे पोलिसांनी मात्र अदखलपात्र गुन्हा दाखल केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सत्यम भार्गव असं मारहाण झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. तो खडकी परिसरातील रहिवासी असून सोमवारी दुपारी ५ च्या सुमारास त्याला ही मारहाण करण्यात आली. सोमवारी तो काही कामानिमित्त एल्फिन्टस रोडवरून जात होता. त्यावेळी दोन दुचाकीवरून चार ते पाच जण विरुद्ध दिशेने येत होते.Pune Crime News.Pune Crime News : कोयते लपविण्यासाठी आईची साथ; हडपसर पोलिसांकडून सराईत गुन्हेगारांची झाडाझडती.यावेळी तुम्ही विरुद्ध दिशेने काय येत आहेत? ट्राफीक नियमाचं पालन करा, असं त्याने त्या मुलांना म्हटलं. मात्र, यावरून त्यांच्यात वाद झाला. पण हा वाद इतका विकोपाला की दुचाकीवर आलेल्या तरुणांनी सत्यमला जबर मारहाण केली. यात सत्यमच्या नाकाचं हाड मोडलं. इतकच नाही, तर त्यांनी सत्यम जवळचे पैसे आणि सोन्याची चेनही लुटली..यासंदर्भात बोलताना सत्यम म्हणाला, की ''मी रस्त्याने जात असताना हल्लेखोर विरुद्ध दिशेने येत होते, त्यावेळी मी त्यांना विरुद्ध दिशेने काय ते आहेत असं विचारलं त्यामुळे त्यांनी मला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. मी १२२ क्रमांकावर फोन लाऊन मदतही मागितली. मात्र, पोलीस येईपर्यंत ते माझ्या जवळचे पैसे आणि सोनं घेऊन फरार झाले. ''.Crime News : हुंड्यासाठी पत्नीला मुलासमोर जिवंत जाळलं, पतीचा एन्काउंटर; पोलिसांनी झाडली गोळी.दरम्यान, ही संपूर्ण घटना गाडीच्या डॅशकॅममध्ये कैद झाली असून गंभीर मारहाण असतानाही खडकी पोलिसांनी गुन्हा दाखल न करता केवळ अदखलपात्र तक्रार नोंदवली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. यासंदर्भात बोलताना पोलिसांनी सांगितलं की याप्रकरणी आम्ही व्हिडीओ तपासत असून त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.