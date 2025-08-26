पुणे

Pune crime News : विरुद्धदिशेने गाडी का चालवतोय विचारल्याने वाद...पुण्यात २९ वर्षीय तरुणाला जबर मारहाण, पैसे अन् सोन्याची चेनही लुटली...

Robbed of Cash and Gold Chain In Pune : पुण्यात तरुणाला जबर मारहाण करण्यात आली असून पुणे पोलिसांनी मात्र अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे.
Pune Crime News
Pune Crime Newsesakal
Shubham Banubakode
Updated on

Police Register Non-Cognizable Complaint : विरुद्धदिशेने गाडी का चालवतोय विचारण्यावरून झालेल्या वादातून २९ वर्षीय तरुणाला चार ते पाच जणांनी जबर मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पुण्यातील खडकी येथे ही घटना घडली. या मारहाणीत तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर झालं आहे. विशेष म्हणजे तरुणाला इतकी जबर मारहाण झाली असतानाही पुणे पोलिसांनी मात्र अदखलपात्र गुन्हा दाखल केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे.

pune
crime
crime marathi news

