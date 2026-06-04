Pune Kharadi Accident : पुण्यात भीषण अपघात ! विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या कारची दुचाकीला धडक, तरुणासह चिमुकला ठार; थरारक घटना सीसीटीव्हीत कैद

Pune Road Accident: पुण्यातील खराडी परिसरात एक भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. विरुद्ध दिशने येणाऱ्या भरधाव कारने एका दुचाकीला धडक दिली. या अपघातातात एका तरुणासह तीन वर्षांचा चिमुकला ठार झाला आहे. हा अपघात ३१ मे रोजी खराडीत घडला. या थरारक अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आले आहे. .अपघातात ठार झालेल्या तरुणाचे नाव पवन पांडुरंग भारंबे तर ३ वर्षांच्या चिमुकल्याचे नाव दिपराज तुषार कोल्हे असे आहे.विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एका चारचाकी कारने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघाताचा थरारक क्षण CCTV फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. अपघातानंतर चारचाकी चालक घटनास्थळावरून फरार झाला..पवन भारंबे याचा अपघाताच्या ठिकाणी लगेच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या लहानग्या दिपराजला रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. खराडी पोलीस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी अनोळखी चारचाकी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी CCTV फुटेज ताब्यात घेतलं असून, फरार चालकाचा शोध घेतला जात आहे..Pune Crime News : पुण्यात संतापजनक घटना! धावत्या कारमध्ये वकील महिलेवर अत्याचार, नेमकं काय घडलं?.या अपघाताने खराडी परिसरात शोककळा पसरली आहे. स्थानिक नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई तसेच वाहतूक नियंत्रण आणि ट्रॅफिक नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे..FAQs 1. अपघात नेमका कधी आणि कुठे झाला? 👉 ३१ मे रोजी पुण्यातील खराडी परिसरात हा अपघात घडला.2. अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? 👉 एक तरुण आणि तीन वर्षांचा एक चिमुकला अशा दोन जणांचा मृत्यू झाला.3. अपघात कसा घडला? 👉 विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या भरधाव कारने दुचाकीला जोरदार धडक दिली.4. अपघातातील मृतांची नावे काय आहेत? 👉 पवन पांडुरंग भारंबे आणि दिपराज तुषार कोल्हे.5. आरोपी चालकाबाबत काय माहिती आहे? 👉 अपघातानंतर चालक फरार झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे.6. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे? 👉 अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून CCTV फुटेजच्या आधारे तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.