Pune Crime: खराडी थिटे वस्ती व ससाणेनगरमध्ये उघड्या दरवाजातून घरफोडी; तीन लॅपटॉप, रोकड व मोबाईल चोरी

पुणे : खराडीतील थिटे वस्ती आणि हडपसरमधील ससाणेनगर परिसरात सदनिकेचा दरवाजा उघडा असल्याची संधी साधून चोरट्यांनी तीन लॅपटाॅप, रोकड, मोबाइल असा मुद्देमाल चोरी केल्याची घटना घडली..याबाबत एका तरुणाने (वय ३५) खराडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुण खराडीतील थिटे वस्ती परिसरात राहतात. १४ जून रोजी पहाटे सदनिकेचा दरवाजा उघडा असल्याची संधी साधून चोरट्यांनी तीन हजारांची रोकड, लॅपटाॅप आणि मोबाइल असा ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला..तसेच, हडपसरमधील ससाणेनगरमधील एका सदनिकेतून दोन लॅपटाॅप चोरून नेल्याची घटना १४ जून रोजी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. तक्रारदार आणि त्याचा मित्र ससाणेनगर परिसरात गल्ली क्रमांक सहामध्ये भाडेतत्त्वावर सदनिकेत राहतात. याबाबत एका तरुणाने (वय २५) काळेपडळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.