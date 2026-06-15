पुणे

Pune Crime: खराडी थिटे वस्ती व ससाणेनगरमध्ये उघड्या दरवाजातून घरफोडी; तीन लॅपटॉप, रोकड व मोबाईल चोरी

खराडी व ससाणेनगरमध्ये उघड्या दरवाजातून घरफोडी; तीन लॅपटॉप, रोकड व मोबाईल चोरीची दोन प्रकरणे पोलिसांत नोंद
Open-Door Vulnerability: Exploiting Unlocked Portals in Kharadi and Hadapsar Slabs

Open-Door Vulnerability: Exploiting Unlocked Portals in Kharadi and Hadapsar Slabs

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : खराडीतील थिटे वस्ती आणि हडपसरमधील ससाणेनगर परिसरात सदनिकेचा दरवाजा उघडा असल्याची संधी साधून चोरट्यांनी तीन लॅपटाॅप, रोकड, मोबाइल असा मुद्देमाल चोरी केल्याची घटना घडली.

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