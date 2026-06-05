Pune LPG Explosion : पुण्यातील खराडीत भीषण दुर्घटना ! गॅस सिलिंडर लीक झाल्याने भयानक स्फोट; एक जण ठार, दोघे गंभीर जखमी

Three Family Members Injured in Fortune City Building Fire : पुणे शहरातील खराडीतील खांदवेनगर येथील फॉर्च्युन सिटी इमारतीत शुक्रवारी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास एलपीजी सिलेंडरच्या स्फोटाने भीषण आग लागली. या घटनेत एकाच कुटुंबातील तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यापैकी एकाचा उपचारादरम्यान ससून रुग्णालयात मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी ९.१५ वाजता खांदवेनगर येथील फॉर्च्युन सिटी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर आग लागल्याची माहिती नागरिकांनी अग्निशमन दलाला दिली. त्यानुसार खराडी, धानोरी आणि येरवडा येथून तीन अग्निशमन वाहने घटनास्थळी दाखल झाली. तळमजला आणि पहिल्या मजल्याची इमारत असलेल्या फ्लॅटमध्ये पहिल्या मजल्यावर आग भडकली होती.घरातील एलपीजी गॅस सिलिंडर संपल्यानंतर नवीन सिलिंडर जोडताना तो लीक होऊन स्फोट झाला अन् आग लागली असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..अग्निशमन दलाने तातडीने धाव घेऊन आग नियंत्रणात आणली. अग्निशमन जवानांनी होजपाईपच्या सहाय्याने आग विझवण्याचे काम सुरू केले. आगीत गंभीर जखमी झालेल्या तिघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या दुर्घटनेत विष्णू गीते (वय ६० वर्ष) रुंदीवनिका विष्णू गीते (वय ५० वर्ष),पांडुरंग विष्णू गीते (वय ३५ वर्ष) हे गंभीर जखमी झाले होते. यापैकी एकाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. .Delhi AC Explosion Incident : दिल्लीत धक्कादायक घटना ! घरातील एसीचा भीषण स्फोट, निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचा गुदमरून मृत्यू, मुलगा गंभीर.अग्निशमन दलाने आग पूर्णपणे विझवून कूलिंग ऑपरेशन पूर्ण केले. आगीमुळे फ्लॅटमधील हॉल पूर्णपणे जळून खाक झाला. फर्निचर, टीव्ही, विद्युत वायरिंग, बाथरूम आणि टॉयलेटचे दरवाजे, गिझर यांचे पूर्ण नुकसान झाले. स्वयंपाकघरातील फ्रिज आणि इतर फर्निचरला मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. धुरामुळे संपूर्ण फ्लॅटमधील भिंती काळ्या झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.