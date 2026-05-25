Dubai Call Center Scam: वाघोलीतील उद्योजकाची ७० लाख ८५ हजारांची फसवणूक; दुबई कॉल सेंटर रॅकेट उघड, गुजरातच्या टोळीवर गुन्हा

पुणे : दुबईमध्ये कॉल सेंटर सुरू करून देण्याच्या बहाण्याने वाघोलीतील एका व्यक्तीची ७० लाख ८५ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी खराडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी गुजरात येथील एका महिलेसह दोघांना अटक केली आहे..खुशी कौशल परमार उर्फ सान्वी शहा (वय २३, रा. गुजरात) आणि तुषार महेश कुमार तलपाडा उर्फ तुषार पटेल (वय ३२, रा. गुजरात) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्यासह अन्य चार साथीदारांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत वाघोलीतील एका ३२ वर्षीय व्यक्तीने फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांचे खराडी परिसरात २० ते २५ कर्मचाऱ्यांचे कॉल सेंटर आहे. त्यांना या व्यवसायात वाढ करावयाची होती. ही संधी साधत आरोपींनी फिर्यादी यांच्याशी संपर्क साधून, 'दुबईत स्थित सीट्रिक्स कंपनी ग्राहकांना कॉल सेंटर सुरू करून देते' असे भासवले. तसेच या कामासाठी अहमदाबाद (गुजरात) येथील 'प्रोमोट अप' नावाची कंपनी मध्यस्थ म्हणून काम पाहत असल्याचे आरोपींनी फिर्यादीला सांगितले..फिर्यादीचा विश्वास संपादन करून आरोपींनी त्यांना दुबईत 'फूड डिलिव्हरी' आणि 'कार रेंटल'चे कॉल सेंटर सुरू करून देण्याचे आमिष दाखवले. यासाठी वेळोवेळी आरोपींनी फिर्यादीकडून ७० लाख ८५ हजार रुपये उकळले. पैसे घेऊनही कॉल सेंटर सुरू झाले नाही. आरोपींकडून टाळाटाळ होऊ लागल्याने फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीच्या लक्षात आले. या प्रकरणी खराडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय चव्हाण या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..या गुन्ह्यातील इतर चारही आरोपी भारतीय आहेत. परंतु ते सध्या दुबईत वास्तव्यास आहेत. या आरोपींनी सर्व व्यवहार दुबईमधील बॅंकेच्या शाखेत केले आहेत. त्यांना अटक करण्यासाठी लुक आउट नोटीस जारी केली आहे. त्यांना अटक केल्यानंतर चौकशीत आणखी काही बाबी समोर येतील, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय चव्हाण यांनी दिली.