कोरेगाव पुणे-कोल्हापूर-पुणे रेल्वे दररोज धावणार

पुणे- कोल्हापूर- पुणे रेल्वे दररोज
‘दैनिक एक्स्प्रेस’ असे नामकरण; व्यापारी, नोकरदारांची होणार सोय
कोरेगाव, ता. १६ : मध्य रेल्वेने पुणे- कोल्हापूर- पुणे विशेष गाडीला नियमित ‘दैनिक एक्स्प्रेस’ म्हणून चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष गाडी क्रमांक ०१०२३/ ०१०२४ आता नियमित गाडी क्रमांक ११४१९/११४२० पुणे- कोल्हापूर एक्स्प्रेस म्हणून दररोज चालवण्यात येईल.
पुणे- कोल्हापूर- पुणे दैनिक एक्स्प्रेस गाडी क्रमांक ११४१९ ही २० ऑगस्टपासून दररोज पुणे येथून रात्री ९.४० वाजता सुटेल आणि कोल्हापूर येथे दुसऱ्या दिवशी पहाटे ०५.०८ वाजता पोहोचेल. गाडी क्रमांक ११४२० ही २० ऑगस्टपासून दररोज कोल्हापूर येथून रात्री ९.५० वाजता सुटेल आणि पुणे येथे दुसऱ्या दिवशी ०५.१० वाजता पोहोचेल.
या गाडीत एक टू टियर वातानुकूलित, चार थ्री टियर वातानुकूलित, सात शयनयान, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक द्वितीय आसनासह गार्डस् ब्रेक व्हॅन आणि एक जनरेटर कार असेल. या गाड्यांच्या वेळा आणि थांब्यांच्या तपशिलासाठी www.enquiry.indianrail.gov.in ला भेट द्या किंवा एनटीइएस ॲप डाउनलोड करा. प्रवासी तिकीट आरक्षणासाठी रेलवन ॲप देखील डाउनलोड करू शकतात. प्रवाशांनी गाडीच्या क्रमांकांमधील बदलाची कृपया नोंद घ्यावी, असे आवाहन मध्य रेल्वेच्या मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमधून मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रसिद्धीपत्रक डॉ. स्वप्नील नीला यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे.
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चौकट...
...असे असतील थांबे
या विशेष गाडीला सासवड रोड, जेजुरी, नीरा, लोणंद, वाठार, सातारा, कोरेगाव, रहिमतपूर, तारगाव, मसूर, कऱ्हाड, ताकारी, किर्लोस्करवाडी, भिलवडी, सांगली, मिरज, जयसिंगपूर, हातकणंगले, रुकडी आणि विळवडे हे थांबे राहतील.
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