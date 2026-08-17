Pune Kolhapur Train : पुणे-कोल्हापूर रेल्वे प्रवाशांसाठी खूशखबर! विशेष दर्जा हटल्याने तिकीट दर घटणार; 'या' तारखेपासून धावणार नव्या क्रमांकाने

पुणे : पुणे-कोल्हापूर दरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेचा विशेष दर्जा काढला जाणार असून ही रेल्वे आता नियमित होणार आहे. विशेष दर्जा असल्याने या रेल्वेचे तिकीट एक्स्प्रेसच्या तुलनेत जास्त होते. आता तिकीट दरात बदल होऊन ते मेल-एक्स्प्रेस एवढे होणार (Pune to Kolhapur train reduced ticket fare) आहे. तिकीट तुलनेने कमी झाल्याने प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने २० ऑक्टोबरपासून ही गाडी नव्या क्रमांकासह दररोज धावण्याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरच्या प्रवाशांची सोय होणार आहे..पूर्वी या रेल्वेचा क्रमांक (०१०२३/२४) होता, आता तो (११४१९/२०) असा असणार आहे. गाडी क्रमांक ११४१९ ही रेल्वे पुण्याहून रात्री नऊ वाजून ४० मिनिटांनी सुटेल, कोल्हापूरला दुसऱ्या दिवशी पहाटे पाच वाजून आठ मिनिटांनी पोहोचेल. गाडी क्रमांक ११४२० कोल्हापूर येथून रात्री नऊ वाजून ५० मिनिटांनी सुटेल, पुण्याला दुसऱ्या दिवशी पहाटे पाच वाजून १० मिनिटांनी पोहोचेल. ही रेल्वे दररोज धावणार आहे..Pune Bengaluru Highway : पुणे-बंगळूर 'ग्रीनफिल्ड हाय-वे' अधांतरी! गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट रखडला? महामार्गाचे रेखांकनही थांबवले, PM कार्यालयाकडून मान्यता का नाही?.या गाडीला सासवड रोड, जेजुरी, निरा, लोणंद, वठार, सातारा, कोरेगाव, रहिमतपूर, तारगाव, मसूर, कराड, ताकारी, किर्लोस्करवाडी, भिलवडी, सांगली, मिरज, जयसिंगपूर, हातकणंगले, रुकडी आणि वळवडे आदी स्थानकावर थांबा देण्यात आला आहे. या गाडीला एक वातानुकूलित द्वितीय, चार वातानुकूलित तृतीय, सात शयनयान, चार सामान्य द्वितीय श्रेणी, एक द्वितीय आसनासह असे डबे जोडण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.