पुणे

Pune Crime: कोंढवा परिसर हादरला! ४ महिने मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम बापाला अटक

Pune Kondhwa Minor Assault Case: Locals Nab Father, POSCO Offense Registered | पुण्यातील कोंढव्यात नराधम पित्याने अल्पवयीन मुलीवर 4 महिने अत्याचार केले. स्थानिकांनी चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले. पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल.
rape case

rape case

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील कोंढवा परिसरातील काकडेवस्ती येथे एक धक्कादायक आणि नात्याला काळीमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. एका नराधम पित्याने स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर गेल्या चार महिन्यांपासून अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या अमानुष कृत्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरला असून, स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त करत या नराधमाला चांगलाच चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Pune Crime News
rape news
POCSO Act implications

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com