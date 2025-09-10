Pune Crime: कोंढवा परिसर हादरला! ४ महिने मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम बापाला अटक

पुण्यातील कोंढवा परिसरातील काकडेवस्ती येथे एक धक्कादायक आणि नात्याला काळीमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. एका नराधम पित्याने स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर गेल्या चार महिन्यांपासून अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या अमानुष कृत्यामुळे संपूर्ण परिसर हादरला असून, स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त करत या नराधमाला चांगलाच चोप देऊन पोलिसांच्या हवाली केले आहे..माहिती गनिमीकावा संघटनेचे अध्यक्ष संजय वाघमारे आणि महिला पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली. त्यांनी तातडीने पावले उचलत स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने या नराधमाला पकडले..Karnataka Crime : 'गळा दाबून, गुप्तांगावर वार'; पतीच्या जीवावर उठली पत्नी आणि प्रियकर, अनैतिक संबंध उघड झाले अन्....स्थानिकांचा संताप आणि कारवाईसंजय वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली गनिमीकावा संघटनेने आणि स्थानिकांनी एकत्र येऊन या नराधमाला पकडून त्याला बेदम चोप दिला. यानंतर त्याला कोंढवा पोलिस स्टेशनच्या हवाली करण्यात आले. स्थानिकांनी व्यक्त केलेला संताप आणि तातडीने केलेली कारवाई यामुळे मुलीला तात्काळ न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या घटनेमुळे गनिमीकावा संघटनेने सामाजिक बांधिलकीचे उदाहरण प्रस्थापित केले आहे..पोलिसांनी दाखल केला पोस्को अंतर्गत गुन्हाकोंढवा पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नराधम पित्याविरुद्ध पोस्को (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफन्सेस) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली असून, तिची मानसिक स्थिती सुधारण्यासाठी समुपदेशनाची व्यवस्था केली आहे. या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून, आरोपीला कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे..समाजात खळबळ आणि प्रश्नया घटनेने पुणे शहरात खळबळ उडाली आहे. नात्यांमधील विश्वासाला तडा जाणारी ही घटना समाजाला विचार करायला भाग पाडते. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणि सामाजिक जागरूकता यांची गरज असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.Crime News : नाशिक हादरले! जन्मदात्या पित्यानेच केला १७ वर्षीय मुलीवर अत्याचार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.