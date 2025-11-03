Ganesh Kale Murder Case: गणेश काळे खून प्रकरणातले चार आरोपी सराईत गुन्हेगार; दोन अल्पवयीन आरोपींवरही गुन्हे

Pune Crime News: पुण्यातील कोंढवा परिसरामध्ये १ नोव्हेंबर रोजी गणेश काळे याची हत्या करण्यात आली. या हत्येचा थेट संबंध आंदेकर टोळीशी असल्याचं पोलिस तपासामध्ये पुढे आलेलं आहे. मयत गणेश काळेच्या वडिलांनीच आंदेकर टोळीविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी ९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यातील मुख्य चारही आरोपींवर यापूर्वी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत..कोंढवा खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी अरबाज अहमद पटेल (वय 25) हा सराईत गुन्हेगार असून याच्यावर पुण्यातील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यामध्ये सात गुन्हे दाखल आहेत. तो अकोला कारागृहात स्थानबद्ध होता. अहमदवर यापूर्वी तडीपारीची कारवाई करण्यात आली होती..Shah Rukh Khan vs Salman Khan: शाहरुख की सलमान कोण आहे संपत्तीत वरचढ, एकाकडे मन्नत, दुसऱ्याकडे माउंटन व्ह्यू! पैशाचा बादशाह कोण?.या प्रकरणातील दुसरा मुख्य आरोपी अमन मेहबूब शेख (वय 23) याच्यावर एक गुन्हा दाखल आहे. त्यानंतर तो कारागृहातून बाहेर पडला. मागच्या वर्षी मार्च 2024 मध्ये तळेगाव दाभाडे येथे चार ठिकाणी गोळीबार झाला होता. या प्रकरणी पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी अमन शेख आणि इतर एका आरोपीकडून या गुन्ह्यातील तीन पिस्तूल, चार काडतुसे जप्त करण्यात आली होती..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.इतर दोन अल्पवयीन आरोपींवर प्रत्येकी एक-एक गुन्हा दाखल आहे. या सर्वांनी कट रचून गणेश काळे याचा खून केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या प्रकरणी अधिक तपास कोंढवा पोलिस करत आहेत. याशिवाय गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींमध्ये बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर, आमिर खान, मयूर वाघमारे, स्वराज वाडेकर, अमन शेख, अरबाज पटेल यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.