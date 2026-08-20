Pune Kondhwa Ganja Raid : कोंढव्यात गांजा विक्रीवर पोलिसांचा मोठा छापा; २ विक्रेत्यांसह ४३ ग्राहक ताब्यात, २.५ किलो गांजा जप्त

Pune Kondhwa Ganja Raid, Police Take Major Action : पुण्यातील कोंढवा परिसरात अंमली पदार्थविरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत गांजा विक्री करणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी तब्बल अडीच किलो गांजा जप्त केला. विशेष म्हणजे, गांजा खरेदी करण्यासाठी घटनास्थळी आलेल्या तब्बल ४३ जणांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सने कोंढवा परिसरात ही कारवाई केली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सराईतपणे अंमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या गणेश पाटोळे याच्यासह आजू अहमद शेख याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. दोघांकडून पोलिसांनी सुमारे २.५ किलो गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईमुळे कोंढवा परिसरातील अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..Baner Drug Syringes : पुण्यातील बाणेरमध्ये ड्रग्ज माफियांचा सुळसुळाट? सेवा रस्त्यावर उघड्यावर सापडल्या वापरलेल्या सिरिंज; ड्रग्ज रॅकेटचा नागरिकांना दाट संशय.गांजा खरेदी करण्यासाठी घटनास्थळी आलेल्या सुमारे ४३ जणांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या सर्वांची सखोल चौकशी सुरू असून, त्यांचा विक्रेत्यांशी असलेला संपर्क, गांजा खरेदी करण्यामागील कारण आणि या व्यवहारात त्यांची नेमकी भूमिका काय होती, याचा तपास केला जात आहे..एकाच कारवाईत दोन गांजा विक्रेत्यांसह एवढ्या मोठ्या संख्येने ग्राहक ताब्यात आल्याने या अंमली पदार्थांच्या व्यवहाराची व्याप्ती किती मोठी आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे कोंढवा परिसरातील गांजाच्या अवैध विक्रीला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास अंमली पदार्थविरोधी पथकाकडून सुरू असून, चौकशीतून आणखी काही माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.