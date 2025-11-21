Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये वेश्या व्यवसायाचं रॅकेट उघडकीस, हॉटेलवर पोलिसांचा छापा; विदेशी महिला अटकेत

Pune Latest News: पोलिसांनी कोरेगाव पार्क परिसरातील एका हॉटेलवर छापा टाकून वेश्याव्यवसायाचे रॅकेट उघडकीस आणले. या कारवाईत पोलिसांनी एका विदेशी महिलेसह दोन परराज्यातील महिलांची सुटका केली. या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात दोघांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .आदित्य अनिलकुमार सिंह (वय ३१, रा. जर्मन बेकरीजवळ, कोरेगाव पार्क) आणि राहुल मदन ऊर्फ राहुल सन्याशी अशी गुन्हा दाखल केलेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरेगाव पार्क परिसरात विदेशी आणि परराज्यातील महिलांकडून वेश्याव्यवसाय करवून घेत असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंध (एएचटीयू) कक्षाला मिळाली..Talegaon Election : तळेगाव दाभाडेत नगराध्यक्ष पदासाठी तिरंगी लढत; १९ नगरसेवक बिनविरोध, उर्वरित ९ जागांसाठी २३ उमेदवार रिंगणात!.त्यानुसार पोलिस निरीक्षक आशालता खापरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस पथकाने बनावट ग्राहकाच्या मदतीने द हेवन हॉटेल येथे सापळा रचला. कारवाईदरम्यान आदित्य सिंह आणि राहुल सन्याशी यांच्या सांगण्यानुसार महिलांना वेश्याव्यवसायासाठी आणले जात असल्याचे उघड झाले. .Shraddha Kapoor: अडीचशे कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणात श्रद्धा कपूरचा भाऊ अडचणीत; 25 तारखेला हजर राहण्याचे आदेश.गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) पंकज देशमुख यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके, पोलिस निरीक्षक आशालता खापरे, पोलिस उपनिरीक्षक विशांत चव्हाण, पोलिस हवालदार दत्ताराम जाधव, बबनराव केदार, तुषार भिवरकर, इम्रान नदाफ, अमेय रसाळ, ईश्वर आंधळे, वैशाली खेडेकर, रेश्मा कंक, वैशाली इंगळे यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.