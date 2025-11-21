पुणे

Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये वेश्या व्यवसायाचं रॅकेट उघडकीस, हॉटेलवर पोलिसांचा छापा; विदेशी महिला अटकेत

Pune Police Raid Koregaon Park Hotel: कोरेगाव पार्क परिसरात परदेशातून आणलेल्या आणि परराज्यातील महिलांकडून वेश्याव्यवसाय करवून घेत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
Pune Latest News: पोलिसांनी कोरेगाव पार्क परिसरातील एका हॉटेलवर छापा टाकून वेश्याव्यवसायाचे रॅकेट उघडकीस आणले. या कारवाईत पोलिसांनी एका विदेशी महिलेसह दोन परराज्यातील महिलांची सुटका केली. या प्रकरणी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात दोघांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

