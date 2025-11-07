Kothrud Crime : गुन्हेगारांना आमचा पाठींबा नाही, आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी ईडीमार्फत कारवाई करा : चंद्रकांत पाटील

पुणे : "कोथरूड परिसरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत. गुन्हेगारांना आमचा कोणताही पाठींबा नाही. उलट अशा व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करा, आम्ही पूर्ण सहकार्य करू,” असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. .कोथरूडमधील गुन्हेगारीबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची शुक्रवारी भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील बोलत होते. पाटील म्हणाले, “कोथरूडमध्ये एखादी गुन्हेगारी घटना घडली, की माझे आणि मोहोळ यांचे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. राजकीय व्यक्तींना अनेकजण भेटतात, त्यात काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असले तरी त्याचा अर्थ आम्ही त्यांना पाठिंबा देतो असा होत नाही. उलट आमच्या कार्यालयातून किंवा कार्यकर्त्यांकडून गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न झाला, तरी पोलिसांनी कुणालाही सोडू नये आणि कायदेशीर कारवाई करावी.” .गुन्हेगारांचे आर्थिक बळ तोडण्याचे निर्देश पाटील म्हणाले, “गुन्हेगारांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी पोलिस आयुक्त प्रयत्नशील आहेत. सराईत गुन्हेगारांच्या बेनामी मालमत्तांवर कारवाई करण्यासाठी ईडीमार्फत प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली आहे. पोलिसांनी अशा गुन्हेगारांची मालमत्ता शोधून ईडीकडे लेखी तक्रार पाठवावी. रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगारांवर ठोस कारवाई करणे गरजेचे आहे..Nanded Crime: पिंपळगाव ढगे येथे वृद्ध महिलेचा खून; सोन्याचे दागिने लंपास.” ‘घायवळ प्रकरणात आरोप निराधार’ "नीलेश घायवळला भारताबाहेर पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोप माझ्यावर केला जात आहे, पण त्यास कोणतेही पुरावे नाहीत. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी निराधार आरोप केले आहेत. नीलेश घायवळ आणि माझे संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. उलट त्याला पासपोर्ट मिळवून देणाऱ्यांचे नाव समोर यायला हवे..अशा बिनबुडाच्या आरोपांमुळे पुणे शहराची प्रतिमा मलिन होत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोथरूडमधील हिंदू बहुल भागात विशिष्ट समाजाकडून काही कारवाया वाढत असल्याचे सांगत, पाटील म्हणाले, “आमचा कोणत्याही समाजाच्या प्रार्थनेला विरोध नाही. मात्र, त्या योग्य ठिकाणी आणि नियमांनुसार व्हाव्यात, याकडे पोलिसांनी वेळेवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.