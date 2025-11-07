पुणे

Kothrud Crime : गुन्हेगारांना आमचा पाठींबा नाही, आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी ईडीमार्फत कारवाई करा : चंद्रकांत पाटील

Ministerial Meet on Kothrud Crime : कोथरूडमध्ये वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलावीत; गुन्हेगारांना राजकीय पाठिंबा नाही, कायदेशीर कारवाईला सहकार्य करू: चंद्रकांत पाटील.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : "कोथरूड परिसरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत. गुन्हेगारांना आमचा कोणताही पाठींबा नाही. उलट अशा व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करा, आम्ही पूर्ण सहकार्य करू,” असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

