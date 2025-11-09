पुणे

Pune Crime News: निलेश घायवळ टोळीतील फरार सदस्य जयेश वाघला अटक; कोथरूड गोळीबार प्रकरणात होता सहभाग

Kothrud Firing Case: : कोथरूड गोळीबार प्रकरणातील फरार आरोपी जयेश वाघला ठाण्यातून अटक करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली.
पुण्यातील कोथरूड येथे १८ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या गोळीबार प्रकरणातील फरार आरोपी जयेश वाघ याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळा परिसरातून अटक केली. हा आरोपी कुख्यात निलेश घायवळ टोळीचा सक्रिय सदस्य असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

