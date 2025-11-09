Pune Crime News: निलेश घायवळ टोळीतील फरार सदस्य जयेश वाघला अटक; कोथरूड गोळीबार प्रकरणात होता सहभाग

पुण्यातील कोथरूड येथे १८ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या गोळीबार प्रकरणातील फरार आरोपी जयेश वाघ याला पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळा परिसरातून अटक केली. हा आरोपी कुख्यात निलेश घायवळ टोळीचा सक्रिय सदस्य असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..गोळीबारमिळालेल्या माहितीनुसार, १८ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी कोथरूडमधील परिसरात प्रकाश धुमाळ या व्यक्तीच्या गाडीला रस्ता न दिल्याने घायवळ टोळीतील सदस्यांनी प्रथम वाद घातला. हा वाद इतका टोकाला गेला की टोळक्याने धुमाळवर जवळून गोळीबार केला. या हल्ल्यात धुमाळ गंभीर जखमी झाले होते. .या प्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात मुसा शेख, रोहित अखाड, गणेश राऊत, मयूर कुंभारे आणि जयेश वाघ या पाच जणांवर खुनाचा प्रयत्न, खंडणी, दहशत निर्माण करणे आदी गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..Pune Crime: पुण्यातील रस्त्यांवर गुंडगिरीचा माज; किरकोळ कारणांवरून हाणामारी, कोयत्याने वार करण्याचे प्रकार वाढले.घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत मुसा शेख, रोहित अखाड, गणेश राऊत आणि मयूर कुंभारे या चौघांना अटक केली होती. मात्र जयेश वाघ पसार झाला होता..दीड महिन्यांपासून दडून बसला होतागुन्हे शाखेच्या पथकाला खात्रीलायक माहिती मिळाली की, वाघ कल्याण परिसरात लपला आहे. त्यानुसार गुन्हे शाखेच्या पथकाने कल्याण गाठले. टिटवाळा येथील एका आदिवासी पाड्यात वाघ गेल्या दीड महिन्यांपासून दडून बसला होता.पथकाने सापळा रचत त्याला रात्रीच्या सुमारास ताब्यात घेतले. या प्रकरणात मुख्य आरोपी निलेश घायवळ याच्यासह टोळीतील एकूण १२ सदस्यांवर मकोका कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे..Pune Crime : 'दृश्यम' स्टाईल घटना थंड डोक्याने पत्नीचा खून; वारजे माळवाडी पोलिसांकडून पतीला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.