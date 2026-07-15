Pune Crime : पुण्यात निलेश घायवळ टोळी पुन्हा सक्रिय? कोथरूडमध्ये तरुणावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला

पुण्यातील कोथरूड परिसरात एका तरुणावर आठ ते दहा जणांच्या टोळक्याने केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यात अमित शिंदे हा तरुण गंभीर जखमी झाला असून, संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पूर्ववैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, पोलिसांकडून घटनेचा सखोल तपास सुरू आहे..घटना कशी घडली?मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित शिंदे हा कोथरूडमधील एका मोबाईल दुकानात काम करत होता. मंगळवारी सायंकाळी सुमारे सातच्या सुमारास तो दुकानाबाहेर उभा असताना अचानक आठ ते दहा जणांचा गट तेथे आला. या टोळक्याने कोणतीही संधी न देता शिंदेवर कोयत्याने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. हल्ल्यात त्याच्या डोक्यावर कोयत्याचे दोन गंभीर वार झाल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. या संपूर्ण हल्ल्याचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून, त्याच्या आधारे पोलिस तपास करत आहेत..Pune Crime : बोपदेव घाट अत्याचार प्रकरण; आरोपी घाटात आल्यापासून ते कोणत्या मार्गाने पळून गेल्याची साक्ष नोंदवली.हल्ल्याची पार्श्वभूमी काय?या घटनेनंतर पुण्यात निलेश घायवळची टोळी पुन्हा सक्रिय झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कारण, ज्या अमित शिंदेवर हा हल्ला झाला, तो निलेश घायवळविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका गुन्ह्यातील फिर्यादी असल्याची माहिती समोर आली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे निलेश घायवळने अमित शिंदे यांच्या कोथरूडमधील मोबाईल दुकानातून सिमकार्ड घेतले होते. पोलिस तपासादरम्यान ही बाब उघडकीस आल्यानंतर अमित शिंदे यांच्या विरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच अमित शिंदेवर आता कोयत्याने जीवघेणा हल्ला झाल्याने या दोन्ही घटनांमध्ये काही संबंध आहे का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..पोलिसांचा तपास सुरूया प्रकरणाबाबत पोलिसांनी मात्र हल्ला वैयक्तिक कारणातून झाल्याचे प्राथमिक स्वरूपाचे मत व्यक्त केले आहे. तरीही या हल्ल्यामागे निलेश घायवळविरोधात दिलेल्या तक्रारीची पार्श्वभूमी असल्याची शक्यता नाकारली जात नसल्याने तपास विविध अंगांनी केला जात आहे..दरम्यान, निलेश घायवळ हा सप्टेंबर महिन्यात परदेशात पळून गेल्याची माहिती असून, तो परदेशातूनच टोळीचे संचालन करत आहे का, असा प्रश्नही या घटनेनंतर उपस्थित केला जात आहे.या हल्ल्याप्रकरणी अद्याप एकाही आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले नाही. त्यामुळे अमित शिंदे यांच्यावर नेमका कोणत्या कारणातून हल्ला करण्यात आला, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू असून, सीसीटीव्ही फुटेजसह इतर पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे..Pune Crime : पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीचे ‘पुणे कनेक्शन’; ‘एटीएस’कडून ६६ जणांची चौकशी, काही संशयित ताब्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.