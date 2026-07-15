पुणे

Pune Crime : पुण्यात निलेश घायवळ टोळी पुन्हा सक्रिय? कोथरूडमध्ये तरुणावर कोयत्याने जीवघेणा हल्ला

Police Probe Kothrud Machete Attack on Amit Shinde Amid Ongoing Investigation : पुण्यातील कोथरूडमध्ये अमित शिंदे यांच्यावर ८ ते १० जणांनी कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केल्याप्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू असून आरोपींचा शोध सुरू आहे.
Pune Kothrud Machete Attack: Amit Shinde Seriously Injured, Police Probe Underway

Pune Kothrud Machete Attack: Amit Shinde Seriously Injured, Police Probe Underway

esakal

सकाळ ऑनलाईन टीम
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पुण्यातील कोथरूड परिसरात एका तरुणावर आठ ते दहा जणांच्या टोळक्याने केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यात अमित शिंदे हा तरुण गंभीर जखमी झाला असून, संपूर्ण घटना परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पूर्ववैमनस्यातून हा हल्ला झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, पोलिसांकडून घटनेचा सखोल तपास सुरू आहे.

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