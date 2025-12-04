पुणे

Pune Fraud Case : कोट्यवधींची फसवणूक करून मालमत्ता खरेदी; कोथरूडच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर जोडप्याच्या फसवणूकदारांना येरवडा जेल

Pune Crime : दुर्धर आजारावर उपचार करण्याच्या बहाण्याने एका संगणक अभियंता जोडप्याची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपींनी न्यायालयात पैसे परत करण्याची लेखी हमी दिली आहे.
Pune Fraud Case

Pune Fraud Case

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : दुर्धर विकाराने ग्रासलेल्या मुलींचे आजारपण दूर करण्याचे आमिष दाखवून कोथरूडमधील एका संगणक अभियंता आणि त्यांच्या पत्नीची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणातील आरोपींनी जोडप्याकडून उकळलेले पैसे ३० दिवसांत परत करण्याची हमी (पुरशीस) न्यायालयात सादर केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Pune Crime News
Fraud case news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com