Pune Fraud : पुण्यात पतसंस्थेत ठेवीदारांच्या पैशांचा गैरवापर; शाखा व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल!

पुणे : ठेवीदारांच्या पैशांचा गैरवापर करून कृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्थेत एक कोटींहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या कथित अपहारप्रकरणी शाखा व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कर्जवाटप, वसुली आणि दैनंदिन व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. या संदर्भात सहकार विभागातील शासकीय लेखापरीक्षक राजेंद्र सीताराम कांबळे (रा. पाषाण सूस) यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..त्यानुसार तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक स्वराज बाळासाहेब शिंदे (रा. हडपसर) यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिंदे यांच्यावर पतसंस्थेच्या नियमावलीनुसार काम न करता ठेवीदारांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत हा अपहार झाला आहे. पतसंस्थेच्या दैनंदिन रोख वह्यांची योग्य तपासणी न करणे, कर्जवाटप करताना नियमांचे पालन न करणे, जामीनदारांची पडताळणी तसेच वसुलीची रक्कम योग्य प्रकारे जमा न करणे अशा गंभीर त्रुटी तपासात आढळून आल्या आहेत. या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे पतसंस्था आणि सभासदांची फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..पतसंस्थेत अपहारप्रकरणी व्यवस्थापकावर गुन्हा.सुमारे सहा वर्षांपूर्वी पतसंस्थेचे लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. त्याच्या छाननीत त्रुटी आढळून आल्यामुळे फेर लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यात पतसंस्थेच्या दैनंदिन कामकाज आणि कर्जवाटपात आल्यानंतर संबंधित व्यवस्थापकाविरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.- राजेंद्र कांबळे, शासकीय लेखापरीक्षक, सहकार विभागकृष्णकांत कुदळे नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या २०१५ ते २०१९ या चार वर्षांच्या कालावधीत लेखापरीक्षणात अनियमितता झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यानुसार व्यवस्थापकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.- महेश बोळकोटगी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, शिवाजीनगर..