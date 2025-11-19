पुणे

Land Acquisition : मुळशीतील शेतकऱ्याला न्यायालयाचा विजय; ६ लाख १८ हजार रुपयांची भरपाई मिळाली

Justice Served After 17-Year Legal Battle : मुळशी तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला सरकारी प्रकल्पात संपादित केलेल्या जमिनीच्या वाढीव भरपाईसाठी १७ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर न्याय मिळाला असून, न्यायालयाने ६ लाख १८ हजार ४३९ रुपयांची वाढीव भरपाई देण्याचे आदेश दिलेq आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सरकारी प्रकल्पात जमीन संपादित झाल्यानंतर वाढीव भरपाईसाठी दावा दाखल केलेल्या मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्याला तब्बल १७ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर न्याय मिळाला आहे. जमिनी व फळझाडांसाठीची भरपाई वाढवून सहा लाख १८ हजार ४३९ रुपये तसेच भूमिसंपादन कायद्यानुसार सर्व हक्काचे लाभ देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश व्ही. आर. दसारी यांनी हा निकाल दिला.

