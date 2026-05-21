Pune Land Records: पुणे भूमि अभिलेख कार्यालयाचे विभाजन; ‘उत्तर’ आणि ‘दक्षिण’ अशी दोन नवी कार्यालये, जमीन मोजणी आणि नोंदींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

पुणे : जिल्ह्यातील वाढते नागरीकरण आणि जमिनीच्या कामांचा वाढता ताण लक्षात घेता, महसूल विभागाने पुणे अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाचे विभाजन केले आहे. आता 'उत्तर पुणे' आणि 'दक्षिण पुणे' अशी दोन नवीन कार्यालये कार्यरत होणार असून, यामुळे नागरिकांची कामे अधिक गतीने मार्गी लागणार आहेत..राज्य सरकारने ११ मार्चला भूमि अभिलेख विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधाला आणि नवीन कार्यालयांच्या निर्मितीला मान्यता दिली होती. त्यानुसार सध्या असलेल्या पुणे अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयांचे विभाजन करून आणखी दोन कार्यालये सुरू होणार आहेत. नवीन कार्यालयांचा कारभार कोठून चालणार, त्यांच्या अंतर्गत कोणता परिसर येणार, याची हद्द निश्चित करून त्यावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे..नव्याने प्रस्तावित नगर भूमापन कार्यालयेसध्या असलेल्या हवेली तालुका आणि पुणे शहर या भूमि अभिलेख कार्यालयाची पुनर्रचना केली आहे. त्यानुसार ती नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक ३ आणि नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक ४ अशी असणार आहेत. नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक १ कार्यालयाच्या हद्दीत एकूण मिळकती ३३ हजार आठ इतक्या असणार आहेत. तर, नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक ३ मध्ये एकूण मिळकती ६५ हजार २३७ इतक्या असणार आहेत. नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक २ मध्ये एकूण मिळकती ४० हजार १००, तर नगर भूमापन अधिकारी क्रमांक ४ या कार्यालयाच्या हद्दीत ८० हजार ६९३ मिळकतींचा समावेश असणार आहे..जिल्ह्यात वाढत्या शहरीकरणामुळे, तसेच जमिनीच्या नोंदी, मोजणी, फेरमोजणी, डिजिटल नकाशे आणि जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाची पुनर्रचना करून उत्तर आणि दक्षिण, अशी दोन कार्यालये नव्याने स्थापन होणार आहेत. यामुळे प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. तसेच जमीन मोजणी, रेकॉर्ड अद्ययावत करणे आदी कामांना गती मिळणार आहे.- ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, भूमि अभिलेख विभाग..अशी असेल नवीन रचना१. जिल्हा अधीक्षक (उत्तर पुणे) : खेड, मावळ, शिरूर, मुळशी, पिंपरी-चिंचवड, तसेच नगर भूमापन अधिकारी क्र. १ व ३.२. जिल्हा अधीक्षक (दक्षिण पुणे) : बारामती, दौंड, पुरंदर, भोर, राजगड, तसेच नगर भूमापन अधिकारी क्र. २ व ४.