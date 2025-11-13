पुण्यात १५ एकर सरकारी जमिनीची परस्पर विक्री? पशुसंवर्धन खात्याची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

पुणे, ता. १२: सरकारी मालकीची जमीन परस्पर विकल्याचा आणखी एक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला आहे. राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्याच्या मालकीची ताथवडे येथील १५ एकर जमीन विकली गेली असल्याची तक्रार याच खात्याने पुणे विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. हा प्रकार अकरा महिन्यांपूर्वी घडल्याचे समजते..विक्री व्यवहाराचा दस्त झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन खात्याला मिळाल्यावर खात्याने विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली. विभागीय आयुक्तांनी नोंदणी व मुद्रांक विभागाला याबद्दल सूचना केली. त्यानंतर विक्रीचा हा व्यवहार समोर आला. मुंढवा आणि बोपोडीतील सरकारी जमिनींचा व्यवहार गाजत असतानाच हा प्रकार उघडकीस आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणानंतर नोंदणी महानिरीक्षक यांनी संबंधित दुय्यम निबंधकांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. यासदंर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत..स्फोटकं कुठून आली? महत्त्वाची माहिती समोर, ३२०० किलोपैकी २९०० किलो सापडलं पण ३०० किलोचा शोध लागेना.ताथवडे येथे पशुसंवर्धन खात्याची ७२ हेक्टर (सुमारे १७८ एकर) जागा आहे. त्यातील एका गटातील पंधरा एकर जागेवर पशुसंवर्धन खात्याचे नाव इतर अधिकारात आहे. त्यामुळे खात्याच्या परवानगीशिवाय जमिनीचा व्यवहार करता येत नाही. तरीही जानेवारीमध्ये या व्यवहाराला सुरुवात झाल्याचे समोर आले आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित जागा खासगी मालकीची असली, तरी इतर अधिकारात पशुसंवर्धन खात्याची नोंद आहे..या जागेसंदर्भात उच्च न्यायालयात मालकाने दावा दाखल केला होता. त्या दाव्याच्या निकालात न्यायालयाने मालकीसंदर्भात कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर इतर अधिकारात पशुसंवर्धन खात्याचे नाव कायम राहिले. तरीही जानेवारी २०२५मध्ये जागाविक्रीचा व्यवहार करण्यात आला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.