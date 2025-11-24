पुणे

Pune Land Survey: आता थेट मोजणी रद्द करणार; हद्द कायम न करून घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दणका

Revenue Department Action Plan: पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील वहिवाटी मोजणीच्या प्रकरणांमध्ये हद्द कायम न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई सुरू. भूमी अभिलेख विभागाने नोटिसा बजावून मोजणी रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली.
Pune Land Survey

Pune Land Survey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : गेल्या सहा महिन्यांत वहिवाटीची मोजणी केलेल्यांना हद्द कायमची मोजणी करून घेण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या संधीचा फायदा पन्नास टक्क्यांहून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांनी करून घेतला.

Loading content, please wait...
pune
PCMC
Revenue Department
Action
Lands
construction site

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com