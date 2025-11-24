Pune Land Survey: आता थेट मोजणी रद्द करणार; हद्द कायम न करून घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दणका

पुणे : गेल्या सहा महिन्यांत वहिवाटीची मोजणी केलेल्यांना हद्द कायमची मोजणी करून घेण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या संधीचा फायदा पन्नास टक्क्यांहून अधिक बांधकाम व्यावसायिकांनी करून घेतला..मात्र, अद्यापही हद्द कायम करून घेतली नाही अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. त्यांची मोजणी रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. वहिवाटीची मोजणी बंद केल्यानंतरदेखील या पद्धतीने जमिनीची मोजणी करून घेतलेली पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पीएमआरडीएसह पुणे जिल्ह्यात सुमारे एक हजार ४०० प्रकरणे समोर आली आहेत..एशियाटिक’च्या निवडणुकीला राजकीय वळण?.त्यांना भूमी अभिलेख विभागाने नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यांना एक संधी देऊन हद्द कायमची मोजणी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यास दोन महिने झाले. या नोटिशीला प्रतिसाद देत काही बांधकाम व्यावसायिकांनी हद्द कायमची मोजणी करून घेतली. मात्र, अद्यापही काही व्यावसायिकांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे विभागाने हा निर्णय घेतला आहे..गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेली वहिवाट पद्धतीने मोजणी करण्याची पद्धत भूमी अभिलेख विभागाने बंद केली. ही पद्धत बंद करण्यासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात जमाबंदी आयुक्तांनी परिपत्रक काढले होते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत मोजणी कार्यालयाकडून ही पद्धत सुरूच ठेवली होती..हे लक्षात आल्यानंतर ऑगस्टमध्ये पुन्हा एकदा जमाबंदी आयुक्तांनी परिपत्रक काढत वहिवाटीची मोजणी तातडीने बंद करण्याबाबत आणि फेब्रुवारीपासून वहिवाटीच्या मोजणीसाठी पैसे भरून मोजणी करून दिलेल्या प्रकरणांची माहिती प्रत्येक कार्यालयाकडून मागवली होती. त्यानुसार या प्रकरणांची संख्या जवळपास एक हजार ४०० इतके असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सहाशे ते सातशे प्रकरणे होती..संधी देऊनही प्रतिसाद नाहीसंबंधित अर्जदारांना एक संधी देण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. या सर्वांना सप्टेंबरमध्ये नोटिसा बजाविण्यात आल्या. त्यानंतर काही व्यावसायिकांनी हद्द कायमची मोजणी करून घेतली. मात्र, मोजणी न घेतलेल्यांना आता अडचण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..तुकडेबंदी कायदा रद्दची कार्यपद्धती लवकरच निश्चित\nमहापालिकांपासून ते गावठाणापर्यंतच्या रहिवाशांना फायदा देण्याचा विचार.लवकरच मोजणी रद्दची प्रक्रियानोटिसा बजावल्यानंतर बऱ्याच बांधकाम व्यावसायिकांनी हद्द कायमची मोजणी करून घेतली. ज्यांनी अद्याप करून घेतली नाही, त्यांची मोजणी रद्द करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, असे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.