पुणे : शहराच्या कानाकोपऱ्यात अचानक एखाद्या आजाराचे रुग्ण वाढत असल्याचे आढळल्यास, त्या आजाराचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये वेगळी असल्यास तत्काळ नमुने गोळा करून त्यांची सखोल तपासणी आणि विश्लेषण करण्यात येईल. केवळ आजार ओळखण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, त्याची कारणे शोधून दुसऱ्या भागात हा आजार पसरण्यापासून रोखण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतील. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने अशा तत्पर आणि समन्वित यंत्रणेची स्थापना करून नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण सुनिश्चित केले आहे..भविष्यातील साथीचा वेध घेणारा हा 'मेट्रोपॉलिटन सर्वेलन्स युनिट' (सर्वेक्षण यंत्रणा) प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याने महापालिकेचा आरेाग्य विभाग अधिक अत्याधुनिक झाला आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करणारे मुंबई, नागपूर महापालिकांपाठोपाठ महाराष्ट्रात पुणे तिसरे, तर देशात पाचवे शहर ठरले आहे. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानच्या अंतर्गत राष्ट्रीय रोग निवारण केंद्राच्या निर्देशानुसार, केंद्र शासन अनुदानित ८.२८ कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात आला आहे..Pune University : संशोधनासह पेटंट दाखल करण्यावर भर, पुणे विद्यापीठाचा मानस; 'एनआयआरएफ'मधील घसरणीनंतर लक्ष केंद्रित.यानुसार संसर्गजन्य सूक्ष्मजंतू, विषाणू किंवा जैविक घटकांवर सुरक्षित पद्धतीने संशोधन करणारी जैवसुरक्षा प्रयोगशाळा महापालिकेच्या कुंभारवाडा येथील जावळे भवन येथील पाच हजार चौरस फूट जागेत उभी करण्यात येत आहे. त्याला लागणारी १९ जणांची मनुष्यबळ भरती व प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. प्राथमिक टप्प्यात या प्रकल्पाचे कामकाज सुरू झाले असून, येत्या काही महिन्यांत त्याचे पूर्ण क्षमतेने काम सुरू होणार आहे..साथीच्या आजारांचे स्वरूप दिवसेंदिवस बदलत आहे. पूर्वी मनुष्याकडून मनुष्याला होणाऱ्या साथीचा संसर्ग आता प्राण्यांकडून, कीटकांकडून मनुष्याला संक्रमित झाल्याचे प्रमाण वाढत आहे. स्वाइन फ्लू (डुकरांपासून), निपाह (वटवाघळांच्या विष्टेपासून), झिका (डासांपासून), तर अलीकडील कोरोना माणसांमध्ये पसरल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच भविष्यातील येणाऱ्या साथीही या प्राण्यांपासून माणसांना होण्याचा धोका तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. बदलते हवामान आणि इतर घटकांमुळे आजारांच्या प्रसाराचे स्वरूपही बदलत आहे..'मेट्रोपॉलिटन सर्वेलन्स युनिट' हा प्रकल्प राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, कीटक प्रतिबंधक विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, खासगी वैद्यकीय रुग्णालये, पर्यावरण विभाग आदी प्रकारच्या संस्थांशी समन्वय साधेल. 'वन हेल्थ पॉलिसी'च्या अंतर्गत हा उपक्रम आहे. यातून येऊ घातलेल्या आजारांना प्रभावी प्रतिबंध करता येईल. हा प्रकल्प नुकताच कार्यान्वित झाला.- डॉ. वैशाली जाधव, प्रमुख, 'मेट्रोपॉलिटन सर्वेलन्स युनिट', पुणे महापालिका.