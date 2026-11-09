Pune Fire Alert: पुणेकरांचा निष्काळजीपणा भोवला; लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आगीच्या घटनांचा उच्चांक! ९४ ठिकाणी अग्नितांडव

Pune: राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती असताना पुण्यात मात्र दिवाळीचा सण मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जात आहे. फटाक्यांचा वाढता वापर, त्यातून होणारे वायुप्रदूषण आणि आगीच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ यामुळे यंदाच्या लक्ष्मीपूजनाने शहराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. .मुंबई-पुणे प्रवासासाठी तब्बल ५ हजार रुपये, दिवाळीत प्रवाशांची खासगी बसचालकांकडून लूट; परिवहन विभागाकडून कारवाई सुरू.पुणे महापालिकेच्या (PMC) अग्निशमन दलाच्या नियंत्रण कक्षात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी दुपारी तीनपासून दुसऱ्या दिवशी सकाळी सातपर्यंत तब्बल ९४ ठिकाणी आगीच्या घटनांची नोंद झाली. गेल्या सहा वर्षांतील हा उच्चांक आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Diwali Traffic: पुणे-नाशिक महामार्गावर रांगा ;दिवाळीसाठी गावाकडे धाव ; हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावरील स्थिती.अग्निशमन दलाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी २०२१ मध्ये २१, २०२२ मध्ये १९, २०२३ मध्ये ३५, २०२४ मध्ये ६०, तर २०२५ मध्ये ४३ आगीच्या घटना घडल्या होत्या. यंदा हा आकडा थेट ९४ वर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आगीच्या घटनांमध्ये तब्बल ११९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०२१ च्या तुलनेत यंदाची संख्या साडेचारपट आहे. विशेष म्हणजे, २०२४ मधील ६० घटनांचा विक्रमही यंदा मागे पडला आहे..यंदा सातारा रस्त्यावरील प्रिंटिंग दुकान, मंगळवार पेठेतील गोडाऊन आणि रेंज हिल्समधील सदनिकेला आग लागल्याच्या प्रमुख घटना घडल्याचे अग्निशमक दलाकडून सांगण्यात आले. फटाके वाजविताना निष्काळजीपणा फटाक्यांच्या ठिणग्या, मोकळ्या जागांतील सुकलेले गवत, कचरा, बाल्कनी आणि टेरेसवरील ज्वलनशील वस्तू ही आगीची संभाव्य कारणे आहेत. फटाक्यांच्या आतषबाजीदरम्यान निष्काळजीपणा झाल्यास निवासी इमारती, दुकाने आणि गोदामांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो..दुसरीकडे, फटाक्यांमुळे निर्माण होणारा धूर आणि सूक्ष्म धूलिकण पुण्याच्या हवेची गुणवत्ता आणखी खालावण्यास कारणीभूत ठरतात. आधीच वाढते शहरी प्रदूषण, वाहतुकीचा धूर आणि बांधकामांमुळे निर्माण होणारी धूळ या समस्यांमध्ये दिवाळीतील फटाक्यांची भर पडते. त्यामुळे पुणेकरांच्या आरोग्याबरोबरच पर्यावरणाचाही प्रश्न पुण्यात दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे..दरम्यान, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आणि त्या रात्री आगीच्या घटनांच्या संख्येत वाढ झाली होती. मात्र सर्व ठिकाणी आगी नियंत्रण मिळविण्यात अग्निशमन दलाला यश आले. सुदैवाने या आगीच्या घटनांमध्ये जीवितहानी झाली नसल्याचे समजते. मात्र, लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आगीच्या घटनांनी गाठलेला ९४ चा आकडा पुणेकरांची चिंता वाढविणारा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.