पुणे

Pune Fire Alert: पुणेकरांचा निष्काळजीपणा भोवला; लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आगीच्या घटनांचा उच्चांक! ९४ ठिकाणी अग्नितांडव

Multiple Fire Incidents Hit Pune During Diwali Laxmipujan Celebrations: ऐन दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी पुणे शहरात घडलेल्या आगीच्या घटनांमध्ये यंदा मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आगीच्या घटना ११९ टक्क्यांनी वाढल्या असून, पाच वर्षांतील ही सर्वाधिक संख्या आहे.
Multiple Fire Incidents Hit Pune During Diwali Laxmipujan Celebrations

Multiple Fire Incidents Hit Pune During Diwali Laxmipujan Celebrations

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Pune: राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती असताना पुण्यात मात्र दिवाळीचा सण मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जात आहे. फटाक्यांचा वाढता वापर, त्यातून होणारे वायुप्रदूषण आणि आगीच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ यामुळे यंदाच्या लक्ष्मीपूजनाने शहराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Fire Accident
fire brigade
Lakshmi Pujan
Diwali celebrations