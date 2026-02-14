Pune Leopard News : चुलीसमोर शेंगा फोडताना समोर आला बिबट्या; मांजराचा पाठलाग करताना 70 वर्षीय आजीवर घातली झडप, नातीनं आरडाओरडा केला अन्...

महाळुंगे पडवळ (पुणे) : विकासवाडी-महाळुंगे पडवळ (ता. आंबेगाव) येथे गुरुवारी (ता. १२) रात्री बिबट्या मांजरांवर हल्ला करीत असताना यामध्ये आलेल्या आजीवर बिबट्याने हल्ला (Leopard Attack in Mahaluge Padwal Village) केला. त्यात बेबीताई शिवराम पडवळ (वय ७०) यांच्या उजव्या पायाला बिबट्याची नखे लागून त्या किरकोळ जखमी झाल्या. यादरम्यान नातीने प्रसंगावधान राखत प्रतिकार केल्याने आजींचा जीव वाचला..महाळुंगे पडवळ ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात विकासवाडी येथे बेबीताई पडवळ राहतात. घरासमोरील पडवीत चुलीसमोर पडवळ आजी शेंगा फोडत होत्या. रात्री सव्वाअकरा वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या मांजराचा पाठलाग करीत होता. यानंतर मांजर अचानक पडवीतील आजीच्या पाठीमागे येऊन लपले. त्यावेळी बिबट्याने आज्जीवर चाल केली व जोरजोरात डरकाळी फोडली..अशा परिस्थितीत शेजारी असलेली नात अनुष्का प्रकाश पडवळ (वय १६) हिने प्रसंगावधान राखत जोरात आरडाओरडा केला. त्यानंतर बिबट्याने मांजर पकडून धूम ठोकली. मांजराच्या झटापटीत आजीच्या उजव्या पायाला बिबट्याचे नख लागल्याने त्या किरकोळ जखमी झाल्या..Pune Leopard News : दोन महिने हुलकावणी देणारी मादी अखेर पिंजऱ्यात; पवार मळ्यात वनविभागाची मोठी कारवाई, सीसीटीव्हीत दिसलेलं बिबट्यांचं कुटुंब.काल सकाळी महाळुंगे पडवळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्यांना रेबीज प्रतिबंधक लस देण्यात आली आहे. या बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरा लावावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. घटनास्थळी वनरक्षक रईस मोमीन व महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष डॉ. विठ्ठल चासकर यांनी पाहणी केली असता पायाचे ठसेही आढळून आले आहेत..“शेतकऱ्यांनी घराच्या आजूबाजूचे अडगळीचे ठिकाण तसेच बांधावरील झुडपे काढून टाकून परिसर स्वच्छ करावा. रात्री घरासमोरील पडवीत कोणीही झोपू नये. पडवी बंदिस्त असावी,’’ असे आवाहन वनरक्षक रईस मोमीन यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.