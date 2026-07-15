Pune Rain Update : पुण्यात पुढील चार दिवस हलक्या स्वरूपाचा पाऊस

पुणे - कोकण-गोव्यात बऱ्याच ठिकाणी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पुढील तीन ते चार दिवस पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे. पुणे आणि परिसरात पुढील तीन ते चार दिवस आकाश ढगाळ राहून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..वायव्य बंगालचा उपसागर आणि त्याला लागून असलेल्या उत्तर ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवरील कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या प्रभावामुळे, पुढील सात दिवसांत पूर्व आणि ईशान्य भारत, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम हिमालयीन क्षेत्रात काही ठिकाणी पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. ओडिशामध्ये गुरुवारी (ता. १६) आणि शुक्रवारी (ता. १७) काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..अंदमान आणि निकोबार बेटे, तामिळनाडू येथे काही ठिकाणी ताशी ६० ते ८० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पूर्व राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र या भागात काही ठिकाणी ताशी ४० ते ६० किमी वेगाने वारा वाहण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, पुणे, सातारा आणि साताऱ्याच्या घाट विभागात, सांगली, सोलापूर, धाराशीव या जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी (ता. १६) तुरळक ठिकाणी विजांचा कडकडाट, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ दिला आहे. पुणे आणि परिसरातही आकाश अंशतः ढगाळ राहणार असून हलक्या स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.