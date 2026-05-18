Pune Council Seat Battle: पुणे विधान परिषद जागेसाठी राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये रस्सीखेच

पुणे : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली असून, ही जागा आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळणार की भाजप खेचून आणणार याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त असून, दुसऱ्या क्रमांकावर भाजप आहे. या दोन्ही पक्षांमधील अंतरही खूप कमी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची जागा वाटपावर भूमिका महत्वाची ठरणार आहे..केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील द्वैवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी १ जून पर्यंत मुदत असून, १८ जून रोजी मतदान होणार आहे..गेल्यावर्षी पुणे जिल्ह्यातील पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह, जिल्हा परिषद, १४ नगर परिषद, ३ नगर पालिकांची निवडून झाली आहे. यामध्ये महापालिकेत भाजपचे वर्चस्व आहे. पुणे जिल्हा परिषदेसह नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची १० ठिकाणी सत्ता आहे. चार ठिकाणी शिवसेनेची, भाजपची तीन ठिकाणी सत्ता आहे. तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची एकाही ठिकाणी सत्ता नाही. पुणे शहरासह जिल्ह्यात महाविकास आघाडी अतिशय कमकुवत आहे. तर महायुती भक्कम असली तरी या मित्रपक्षांमध्येच विधान परिषदेची जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी चुरस आहे..असे आहे पक्षीय बलाबलपुणे जिल्ह्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांची एकूण संख्या सुमारे ८०४ इतकी आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ३४७ सदस्य हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडून आले आहेत. त्यानंतर भाजपने ३१९, शिवसेनेचे ६८ सदस्य आहेत. तर काँग्रेसचे १९, शिवसेना युबीटीचे ११ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एसपीचे १७ सदस्य आहेत. दौंडमधील २३ नगरसेवकांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जात असून, त्यामुळे भाजपचे एकूण संख्याबळ ३४२ होत असले तरी ते राष्ट्रवादीपेक्षा कमी आहे..यापूर्वी राष्ट्रवादीचा आमदारस्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अनिल भोसले हे आमदार म्हणून निवडून गेले होते. यावेळी भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली असली तरी राष्ट्रवादीपेक्षा पाचने कमी आहे. हे दोन्ही पक्ष महायुतीतील घटकपक्ष असल्याने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याची शक्यता नाही. जर प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून स्वतंत्र निवडणूक लढविल्यास मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होण्याची शक्यता आहे. ज्याचे सदस्य जास्त त्यांचा आमदार हे सूत्र दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी ठरविल्यास ही जागा राष्ट्रवादीच्या वाट्याला जाऊ शकते..इच्छुकांनी कंबर कसलीराष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ही निवडणूक लढण्यासाठी दिलीप मोहिते, अजित गव्हाणे, सुनील टिंगरे, रणजित शिवतारे यांची नावे चर्चेत आहेत. कदाचित सुनेत्रा पवार यांच्याकडून धक्कातंत्राचा वापर करून चर्चेत नसलेले नावही समोर येऊ शकते. तर भाजपमध्ये संग्राम थोपटे, संजय जगताप, गणेश बिडकर यांच्याकडून उमेदवारीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत.