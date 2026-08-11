Pune Local Viral Video: पुणे लोकलमध्ये ‘लेडी सिंगम’ची धडाडी; पुरुषांना लेडीज कोचमधून बाहेर काढलं, व्हिडिओ व्हायरल

पुणे लोकलमधील लेडीज कोचमध्ये पुरुष प्रवासी शिरल्याचा आणि त्यांना एका महिलेने धाडसाने बाहेर काढल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या घटनेतील महिलेच्या धाडसाचे कौतुक करत सोशल मीडिया युजर्सकडून तिला ‘रिअल लाइफ लेडी सिंगम’ अशी उपमा दिली जात आहे..काय आहे व्हिडिओत?@GemsOfRailway या सोशल मीडिया अकाउंटवर १० ऑगस्ट रोजी हा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला. सुमारे १८ सेकंदांच्या या व्हिडिओमध्ये गर्दीने भरलेल्या लेडीज कोचचे दृश्य दिसते. डब्यात काही पुरुष प्रवासी शिरलेले असताना काळ्या कपड्यांतील एक महिला उठून त्यांच्या समोर उभी राहते. ती पुरुषांना कठोर शब्दांत सुनावते आणि डब्यातून बाहेर जाण्यास सांगते. त्यानंतर ती त्यांना बाहेर जाण्यास भाग पाडताना दिसते. आजूबाजूला इतर महिला प्रवासीही दिसत आहेत..व्हिडिओवर रेल्वे व्यवस्थेवर सवालया व्हिडिओवर “When passengers have to become the security, what’s the railway system doing?” असा मजकूर देण्यात आला आहे. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर लेडीज कोचमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. रेल्वेच्या नियमांनुसार लेडीज कोच महिलांसाठी राखीव असून पुरुषांना या डब्यात प्रवेश करण्यास मनाई आहे. गर्दीच्या वेळेत आरपीएफची उपस्थिती मर्यादित असल्याने प्रवाशांनाच अनेकदा स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्यावी लागते, अशी प्रतिक्रिया काही युजर्सनी व्यक्त केली आहे..घटनेबाबत अधिकृत माहिती नाहीदरम्यान, या घटनेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. व्हिडिओतील महिलेचे नाव किंवा ओळख जाहीर झालेली नाही. ही घटना नेमकी कोणत्या स्थानकाजवळ घडली, याचाही खुलासा झालेला नाही. रेल्वे पोलीस किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. तसेच या प्रकरणी तक्रार दाखल झाल्याची माहितीही उपलब्ध नाही. सध्या हा व्हिडिओ केवळ सोशल मीडियावर शेअर होत आहे..Pune Grand Tour : पुणे ग्रँड टूरसाठी ४१३ किमीचे नवीन रस्ते; ६२७ कोटींचा खर्च.महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेतव्हिडिओनंतर महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. लेडीज कोचमध्ये पुरुषांचा प्रवेश रोखण्यासाठी रेल्वेने नियमांची कठोर अंमलबजावणी करावी आणि अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करावेत, अशी मागणी काही युजर्सकडून करण्यात येत आहे. अनेकांनी व्हिडिओतील महिलेच्या धैर्याचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी प्रवाशांनाच सुरक्षा व्यवस्था सांभाळावी लागत असल्याच्या मुद्द्यावरून रेल्वे व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..टीप : या बातमीतील माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओ आणि उपलब्ध माहितीनुसार देण्यात आली आहे. व्हिडिओतील दावे आणि घटनेचे ठिकाण यांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी झालेली नाही..Pune Corruption: मद्यविक्री परवान्यासाठी २२ लाखांची लाच मागितली; पुण्यात स्टेट एक्साईज निरीक्षकाला एसीबीने ठोकल्या बेड्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.