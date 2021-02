पुण्यात उद्यापासून पुन्हा निर्बंध; संचारबंदीची वेळ जाहीर, शाळा-महाविद्यालयांबाबत मोठा निर्णय

Pune Lockdown: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील काही शहरांमध्ये पुन्हा कडक निर्बंध लादण्याची तयारी केली जात आहे. पुण्यातही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली असल्याने शहरात रात्री 11 ते सकाळी 6 पर्यंत संचारबंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली होती. या बैठकीत संचारबंदीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. पुण्यातील शाळा, महाविद्यालये 28 फेब्रुवारीपर्यंत बंद राहणार आहेत. तसेच हॉटेल, रेस्टॉरंट रात्री अकरा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विवाह सोहळ्यांच्या समारंभात गर्दी होत असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यामुळे याबाबतही निर्णय घेण्यात आला असून आता लग्न समारंभासाठी फक्त 200 जणांना उपस्थित राहता येणार आहे. तसेच याचे पालन न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. कोणताही लग्न समारंभ आयोजित करण्याआधी पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. लग्न समारंभाला होणारी गर्दी पाहता आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली होती, पण काही दिवसांपासून कोरोना महामारीने पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे पुण्यात पुन्हा एकदा निर्बंध लादण्यात आले आहेत. शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस 28 फेब्रुवारीपर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र, उच्च शिक्षण घेणारे वर्ग अर्ध्या क्षमतेने सुरु ठेवता येणार आहेत. याबाबतचे आदेश लवकरच जारी केले जाणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

पुण्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने शहरातील काही भागात लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्याचा मेसेज व्हायरल केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालं होतं. पण, शहरात कसल्याही प्रकारच्या लॉकडाऊन लागू करण्यात आला नसल्याचं प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी याबाबतची माहिती दिली. असे खोटे मेसेज पाठवण्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

From 11pm to 6am, no public movement will be allowed except for those involved in essential services, in view of rising COVID19 cases. Schools & colleges in the district will remain closed till 28 Feb. New guidelines to be effective from tomorrow: Pune Divisional Commissioner pic.twitter.com/F7iZFTcn0j

— ANI (@ANI) February 21, 2021