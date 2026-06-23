पुणे

पुण्याची 'सोनम'! केतन पाय घसरून पडला नाही, खून झाला; लोहगडावर काय घडलं? तरुणीसह प्रियकराला अटक

Pune Lohagad Fort Murder Case : सुरुवातीला फोटो काढताना पाय घसरून दरीत पडल्याने केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, लोणावळा पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळाले आहे.
Pune Lohagad Fort Murder Case

Pune Lohagad Fort Murder Case

esakal

Shubham Banubakode
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होणाऱ्या पत्नीसोबत लोहगड किल्ल्यावर गेलेल्या तरुणाचा मृत्यू हा अपघात नसून हत्या असल्याचे समोर आले आहे. हा पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याची माहिती उघड झाल्याने पुणे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला फोटो काढताना पाय घसरून दरीत पडल्याने केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, लोणावळा पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळाले आहे.

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