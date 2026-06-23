पुण्याची 'सोनम'! केतन पाय घसरून पडला नाही, खून झाला; लोहगडावर काय घडलं? तरुणीसह प्रियकराला अटक

होणाऱ्या पत्नीसोबत लोहगड किल्ल्यावर गेलेल्या तरुणाचा मृत्यू हा अपघात नसून हत्या असल्याचे समोर आले आहे. हा पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याची माहिती उघड झाल्याने पुणे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. सुरुवातीला फोटो काढताना पाय घसरून दरीत पडल्याने केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, लोणावळा पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाला धक्कादायक वळण मिळाले आहे..लोणावळा पोलिसांनी केलेल्या तपासात केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा मित्र चेतन चौधरी यांनी मिळून हत्येचा कट रचल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दोघांना अटक करण्यात आली असून त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केतन आणि सिया यांचे लग्न काही दिवसांत होणार होते. दोन्ही कुटुंबांकडून लग्नाची तयारी सुरू होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमध्ये सातत्याने वाद होत होते. त्यानंतर सियाने तिचा मित्र चेतन चौधरी याच्यासोबत मिळून केतनला संपवण्याचा कट रचल्याचे तपासात समोर आले..Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक.घटनेच्या दिवशी केतन आणि सिया लोहगड किल्ल्यावर गेले होते. त्यांच्यामागोमाग चेतनही तेथे पोहोचला होता. दरीच्या काठाजवळ तिघे असताना चेतनने केतनला खाली ढकलल्याचा आरोप आहे. सिया आणि चेतन यांची गेल्या वर्षभरापासून ओळख होती. सिया गोयल बेकरीचा व्यवसाय करत होती, तर चेतन चौधरीचा मार्केट यार्ड परिसरात ड्रायफ्रूटचा व्यवसाय होता.असंही त्यांनी सांगितलं..व्यवसायाच्या निमित्ताने दोघांची ओळख झाली होती आणि गेल्या एक वर्षापासून त्यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध होते, घटनेच्या दिवशी हे तिघेही लोहगड किल्ल्यावर गेले होते, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.