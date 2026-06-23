प्री-वेडीग शूट, इंडोनेशिया ट्रीप, पासपोर्टची चोरी अन् लोहगड ट्रेक; सियाने केतनच्या हत्येसाठी रचला होता भयंकर कट

१८ जून रोजी लोहगड किल्ल्यावरून कोसळून केतन अग्रवाल या तरुणाचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती पुढे येऊ लागली आहे. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे मानले जात होते. मात्र, पोलिस तपासात केतनचा मृत्यू पाय घसरून झाला नसून, त्याला दरीत ढकलण्यात आल्याचे समोर आले आहे. .याप्रकरणी केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांच्यावर हत्येचा आरोप आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोघांनी यापूर्वी केतनला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. अशी माहितीही आता समोर आली आहे. त्यामुळे विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे..पुण्याची 'सोनम'! केतन पाय घसरून पडला नाही, खून झाला; लोहगडावर काय घडलं? तरुणीसह प्रियकराला अटक.मिळालेल्या माहितीनुसार, सिया गोयल आणि पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात व्यवसाय करणारा चेतन चौधरी यांच्यात गेल्या वर्षभरापासून प्रेमसंबंध होते. सियाला केतनसोबत विवाह करायचा नव्हता. त्यामुळे तिने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने त्याला कायमचे दूर करण्याचा कट रचल्याचं समोर आलं आहे..खर तरं जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केतन आणि सिया प्री-वेडिंग शूटसाठी इंडोनेशियातील बाली येथे जाणार होते. मात्र, विमानतळावर पोहोचल्यानंतर केतनचा पासपोर्ट गायब असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांना परतावे लागले. पोलिस तपासात सियानेच केतनचा पासपोर्ट लपवून ठेवल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यानंतर १४ जून रोजीही सियाने केतनला लोहगड किल्ल्यावर नेले होते. मात्र, त्या वेळी परिस्थिती अनुकूल नसल्याने कथित कट पूर्ण होऊ शकला नव्हता, अशी माहिती पुढे आली आहे..Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक.अखेर १८ जून रोजी सियाच्या आग्रहानुसार दोघे पुन्हा लोहगडवर गेले. त्यावेळी चेतन चौधरी आधीच तेथे पोहोचला होता. केतन पुढे असताना मागून आलेल्या चेतनने आणि सियाने मिळून त्याला दरीत ढकलल्याचा आरोप असून, यामध्ये त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.