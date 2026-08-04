Pune Crime : कौटुंबिक वादातून नऊ महिन्याच्या बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतण्याची लोहगावमधील संतापजनक घटना; भावजयीसह तिघांवर गुन्हा दाखल

पुणे : कौटुंबिक वादातून भावजयीने अवघ्या नऊ महिन्यांच्या निष्पाप बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतल्याची धक्कादायक आणि चीड आणणारी घटना लोहगाव येथील कलवड वस्तीत उघडकीस आली आहे. फेव्हिक्विकमुळे बालकाच्या तोंडात गंभीर अंतर्गत जखमा झाल्या असून, त्याच्यावर ससून रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत..याप्रकरणी अल्ताफ नबी शेख (वय ३९, रा. कलवड वस्ती, लोहगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार लोहगाव पोलिस ठाण्यात भावजयीसह तिच्या मुंबईतील दोन नातेवाइकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. सानिया शेख (रा. कलवड वस्ती, लोहगाव), रियाज इमाम हल्याळ (वय ४८) आणि हाजी मलंग शेख (दोघे रा. कांदिवली, मुंबई) अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अल्ताफ शेख आणि त्यांचा भाऊ लोहगावमधील कलवड वस्तीत एकत्र राहतात. काही दिवसांपासून किरकोळ कारणावरून कुटुंबात वाद सुरू होते. ३१ जुलै रोजी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास अल्ताफ कामावर गेलेले असताना, भावजय सानिया हिने कौटुंबिक वादातून अल्ताफ यांच्या नऊ महिन्यांच्या मुलाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतले. बालकाची आई जैनब यांच्या हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी घाबरून पतीला फोनवरून माहिती दिली. बालकाला तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..जैनब यांनी सानियाला जाब विचारला असता, ‘हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास सोडणार नाही,’ अशी धमकी सानियाने दिली. तसेच तिचे मुंबईतील नातेवाईक रियाज हल्याळ आणि हाजी मलंग शेख यांनी ससून रुग्णालयात येऊन सानियाविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दिल्यास तुला दाखवतो, अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..नऊ महिन्यांच्या बालकावर ससून रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. त्याच्या प्रकृतीत आता सुधारणा होत आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, तपास करण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.