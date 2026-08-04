पुणे

Pune Crime : कौटुंबिक वादातून नऊ महिन्याच्या बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतण्याची लोहगावमधील संतापजनक घटना; भावजयीसह तिघांवर गुन्हा दाखल

कौटुंबिक वादातून नऊ महिन्याच्या बालकावर अमानुष अत्याचार; फेव्हिक्विक ओतल्याने गंभीर जखमी, ससूनमध्ये अतिदक्षता उपचार
Nagpur sword attack

Nine-month-old baby injured after adhesive allegedly poured into mouth; three booked in Pune.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : कौटुंबिक वादातून भावजयीने अवघ्या नऊ महिन्यांच्या निष्पाप बालकाच्या तोंडात फेव्हिक्विक ओतल्याची धक्कादायक आणि चीड आणणारी घटना लोहगाव येथील कलवड वस्तीत उघडकीस आली आहे. फेव्हिक्विकमुळे बालकाच्या तोंडात गंभीर अंतर्गत जखमा झाल्या असून, त्याच्यावर ससून रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

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