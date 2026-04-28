Pune Crime : पुण्यात धक्कादायक प्रकार ! बंगला भाड्याने घेऊन गार्डनमध्ये सुरू केली गांजाची शेती, तरुणाला अटक

पुण्यातील वारजेत नुकतेच ड्रग्जचे रॅकेट समोर आले असतानाच लोहगावमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका तरुणाने बंगल्याच्या आवारात गांजाची लागवड केली आहे. पोलिसांना बंगल्यात गांजाची ४१ झाडे आढळून आली असून ६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. गांजाची विक्री करण्यासाठी वापरले जाणारे ९ मोबाईल हस्तगतही करण्यात आले आहे. हर्ष भरतकुमार पांचाल (वय ३०) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. .याबाबत माहिती अशी की, लोहगाव पोलिस स्टेशनचे अंमलदार आकाश मोरे आणि अमोल आदलिंग यांना पठारे वस्ती भागात एका बंगल्यात गांजाची शेती केली जात असल्याची माहिती मिळाली. यावरुन तेथे छापा टाकला असता हर्ष पांचालने हा बंगल्याच्या आवारातील गार्डनमध्ये गांजाची तब्बल ४१ झाडे लावल्याचे आढळून आले. या झाडांचे वजन ४.५ किलो इतके होते. याशिवाय आरोपीच्या वाहनात देखील गांजा मिळाला. .आरोपीने हा बंगला भाड्याने घेतला होता. मात्र तो इथे गांजाची शेती करत असल्याचे कोणालाही संशय आला नाही. मात्र गुप्त माहितीने त्याचे बिंग फुटले. पोलिसांनी या बंगल्यातून ९ मोबाईल हस्तगत केले आहेत. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत. .FAQs 1. हा प्रकार नेमका कुठे घडला? 👉 पुण्यातील लोहगाव परिसरात हा प्रकार घडला.2. आरोपी कोण आहे? 👉 हर्ष भरतकुमार पांचाल (वय ३०) हा आरोपी आहे.3. पोलिसांना किती गांजाची झाडे सापडली? 👉 पोलिसांना एकूण ४१ गांजाची झाडे आढळली.4. जप्त केलेल्या गांजाचे वजन किती होते? 👉 सुमारे ४.५ किलो गांजा जप्त करण्यात आला.5. पोलिसांनी आणखी काय जप्त केले? 👉 ९ मोबाईल आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले.6. आरोपीने बंगला कसा वापरला? 👉 आरोपीने भाड्याने घेतलेल्या बंगल्याच्या गार्डनमध्ये गांजाची शेती केली.