पुणे

Pune Redevelopment : लोकमान्यनगरचा पुनर्विकास राजकीय आणि 'म्हाडा'च्या हस्तक्षेपामुळे थांबला! नागरिकांचा आंदोलनाचा इशारा

MHADA Interference and Political Obstacles Alleged : पुण्यातील लोकमान्यनगर वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प राजकीय हस्तक्षेप, म्हाडाचा आग्रह आणि 'एकात्मिक पुनर्विकास' संकल्पनेमुळे ठप्प झाला असून, 'लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीने' प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
MHADA Interference and Political Obstacles Alleged

MHADA Interference and Political Obstacles Alleged

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : लोकमान्यनगर वसाहतीतील पुनर्विकास प्रकल्प पुन्हा ठप्प झाला आहे. राज्य सरकारच्या २०२२ च्या एकल नियंत्रित विकसक प्रणाली अंतर्गत सुरू झालेले हे काम ‘म्हाडा’चा हस्तक्षेप आणि राजकीय अडथळ्यांमुळे थांबले आहे, असा आरोप लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीने पत्रकार परिषदेत मंगळवारी केला. पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Ajit Pawar
pune
political
Development
Project
BDD redevelopment project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com