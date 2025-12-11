Pune Protest : लोकमान्यनगर पुनर्विकासातील अनिश्चिततेविरोधात नागरिकांचा संताप उसळला; “हक्काचं घर” वाचवण्यासाठी जोरदार आंदोलन!

पुणे : लोकमान्यनगर येथील सोसायट्यांच्या पुनर्विकासावर अद्याप तोडगा न निघाल्याने येथील नागरिकांमधील असंतोष वाढत चालला आहे. राज्य सरकारकडून या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या विरोधात लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीतर्फे दत्त मंदिर चौकात आज (ता. ११) नागरिकांनी आंदोलन केले. या घंटानाद आंदोलनात थाळ्या, घंटा, काळे झेंडे आणि काळ्या कपड्यांमध्ये नागरिक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते..गेल्या काही महिन्यांपासून लोकमान्य नगर मधील जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासावर वाद सुरु आहेत. या भागातील सोसायट्यांचा पुनर्विकास एकात्मिक पद्धतीने करायचा की प्रत्येकाने स्वतंत्रपणे करायचा यावरून मतभिन्नता आहे. या वादात येथील पुनर्विकास रखडलेला आहे. या अनिश्चित व अपारदर्शकत कारभारामुळे रहिवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, आज आंदोलनात याचा उद्रेक झाला. यावेळी नागरिकांनी राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवक, विद्यार्थी अशा सर्वच समाजघटकांनी या आंदोलनात सहभाग घेत प्रशासनाविरुद्ध तीव्र रोष व्यक्त केला. अनेक वर्षांच्या वास्तव्याचा हक्क नाकारून पुनर्विकासाच्या नावाखाली नागरिकांना अनिश्चिततेत ढकलले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कृती समितीने प्रशासनाला तातडीने संवाद आणि ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. .Pune: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खराडी-केशवनगर जोडणारा नदीपूल लवकरच पूर्ण होणार, तारीख आली समोर.अन्यथा आणखी मोठे व तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला. ॲड. गणेश सातपुते म्हणाले, ‘‘“लोकमान्यनगरच्या नागरिकांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही. पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोणाच्याही हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही. सरकारने तातडीने स्पष्ट भूमिकेसह संवाद साधला पाहिजे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच नागरिकांचा संताप भडकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.