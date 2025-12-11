पुणे

Pune Protest : लोकमान्यनगर पुनर्विकासातील अनिश्चिततेविरोधात नागरिकांचा संताप उसळला; “हक्काचं घर” वाचवण्यासाठी जोरदार आंदोलन!

Redevelopment Issue : लोकमान्यनगरमधील पुनर्विकास प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि अनिश्चिततेविरोधात नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात घंटानाद आंदोलन केले. घराच्या हक्कासाठी सर्व समाजघटकांनी एकत्र येत सरकारकडून ठोस निर्णयाची मागणी केली.
Lokmanyanagar redevelopment protest intensifies as Pune citizens demand transparency and housing rights.

​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे : लोकमान्यनगर येथील सोसायट्यांच्या पुनर्विकासावर अद्याप तोडगा न निघाल्याने येथील नागरिकांमधील असंतोष वाढत चालला आहे. राज्य सरकारकडून या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या विरोधात लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीतर्फे दत्त मंदिर चौकात आज (ता. ११) नागरिकांनी आंदोलन केले. या घंटानाद आंदोलनात थाळ्या, घंटा, काळे झेंडे आणि काळ्या कपड्यांमध्ये नागरिक मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.

