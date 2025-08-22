पुणे

Pune Lonavala New Rail Line : पुणे-लोणावळा तिसरी व चौथी मार्गिका; राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीची मंजुरी

Pune Mumbai Railway : पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गाच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेला तब्बल २८ वर्षांनंतर राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीची मंजुरी मिळाली आहे, लवकरच प्रत्यक्ष कामास गती मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : तब्बल २८ वर्षांनंतर पुणे-लोणावळा रेल्वेच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेला राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीने मंजुरी दिली आहे. लवकरच राज्याच्या मंत्रिमंडळाचीदेखील याला मंजुरी मिळणार आहे. ‘एमआरव्हीसी’ने (मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन) याचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) राज्य सरकारला सादर केला होता. हा ६३ किलोमीटरचा मार्ग असून दोन अतिरिक्त मार्गिका टाकण्यासाठी ५ हजार १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतरच या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यासाठी आणखी किमान सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल.

