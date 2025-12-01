Pune: लोणी काळभोरमध्ये स्फोट! महिला गंभीर जखमी, फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल

सुनील जगतापथेऊर: सिलेंडरमधून गॅस गळती होऊन अचानक स्फोट झाल्याची घटना लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील नेहरू चौकाजवळ असलेल्या जगताप हाईट्स इमारतीत सोमवारी (ता.१) सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. या स्फोटात एक महिला होरपळून गंभीर जखमी झाली. तर स्फोटामुळे घरातील खिडकी तुटून खाली रस्त्यावर पडल्याने दुचाकीवरून चाललेला एक जण जखमी झाला आहे. .करूणा मनोज जगताप असे जखमी झालेल्या महिलेचे नाव आहे. जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव समजले नाही.दोघांनाही लोणी काळभोर येथील एका बड्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, करुणा जगताप या घरात एकट्या होत्या. त्यांच्या घरात गॅसच्या दोन टाक्या व गॅस गिझर आहे.परंतु,सोमवारी सकाळी गॅस गळती होऊन मोठा स्फोट झाला..MLA Dhyaneshwar Katke Accident : बालिकेच्या अपघातात आमदार ज्ञानेश्वर कटकेंची चूक होती का? दोन्ही बाजूंचे आरोप प्रत्यारोप, काय घडलं नेमकं?.दरम्यान दिवाळीला आणलेले फटाके घरात शिल्लक राहिले होते.ते ही यावेळी जोरात वाजले.या स्फोटात करुणा जगताप या होरपळल्या.हा स्फोट इतका भयंकर होता की, घराचे दरवाजे,खिडक्या तुटून पडल्या.तर घरातील वस्तू जळून खाक झाल्या दरम्यान, नेहरू चौकाजवळील रस्त्यावरून तिघेजण दुचाकीवरून चालले होते.या स्फोटाने तूटून खिडकी खाली पडून एका तरुणाच्या हाताला मार लागला आहे..या घटनेची माहिती मिळताच, लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) स्मिता पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अंकुश बोराटे,पोलीस उपनिरीक्षक पूजा माळी, सहाय्यक फौजदार रामदास मेमाणे,पोलीस हवालदार मंगेश नानापुरे,मल्हारी ढमढेरे तसेच लोणी काळभोरचे सरपंच नागेश काळभोर हे तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आग विझवली. दोन्ही जखमींना तत्काळ रुग्णवाहिकेतून लोणी काळभोर येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.करूणा जगताप यांची प्रकृती गंभीर तर तरुणाचा हात फ्रॅक्चर झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..Retro Fashion Trend in Gen Z: नागपूरच्या तरुणाईत परतली 'रेट्रो फॅशन'; जुन्या फॅशनचा 'जेन-झी आणि जेन-अल्फा'मध्ये ट्रेंड.सिलेंडरमधून गॅस गळती, गिझर स्फोट, फटाके वाजल्याने की अन्य कोणत्या कारणाने हा स्फोट झाला आहे. याचे खरे कारण अद्याप समोर आलेले नाही. परंतु घटनास्थळाची तपासणी करण्यासाठी फोरेन्सिक टीम दाखल झाली आहे. त्यांच्या तपासातून स्फोटाचे नक्की कारण समजेल. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.