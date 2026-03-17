Pune LPG Shortage : पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी ! एलपीजी सिलिंडर घरपोच मिळणार, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, नागरिकांच्या रांगा झाल्या कमी

पुणे जिल्ह्यात घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या तथाकथित तुटवडीच्या अफवांमुळे गेल्या काही दिवसांपासून नागरिक मोठ्या प्रमाणात गॅस एजन्सीसमोर रांगा लावत होते. मात्र, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केलेल्या स्पष्ट आवाहनानंतर आज सकाळपासूनच या रांगा ओसरल्याचे चित्र दिसून येत आहे..जिल्हाधिकारी डुडी यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले की, पुणे जिल्ह्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि त्याचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. "घरगुती गॅस सिलिंडरची कुठलीही कमतरता नाही. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये आणि रस्त्यावर रांगा लावू नयेत. बुकींग केल्यानंतर ९६ तासांत सिलेंडर घरपोच दिले जाईल," असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार,गॅस एजन्सींना रस्त्यावर गर्दी टाळण्याचे आणि नागरिकांना घरपोच वितरणाबाबत समजावून सांगण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..गेल्या सहा दिवसांपासून काही भागांत गॅस सिलेंडर मिळण्यास उशीर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. यामुळे नागरिकांनी एजन्सी बाहेर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. काही ठिकाणी गॅसचा काळाबाजार होत असल्याचीही चर्चा होती. मात्र, प्रशासनाने व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध घातल्याने घरगुती वापरासाठी पुरवठा प्राधान्याने सुरळीत ठेवला जात आहे. तालुका स्तरावर पथके स्थापन करून काळ्या बाजारावर लक्ष ठेवले जात आहे आणि अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई केली जाणार आहे..Pune News: चाकणला गॅसचा काळाबाजार! घरगुती गॅसची टाकी तीन हजार रुपयाला; गेल्या चार दिवसांपासून मोठ्या रांगा...गॅस एजन्सींसमोर रांगा लावणाऱ्या नागरिकांना कर्मचारी " सिलेंडर घरपोच मिळेल, रस्त्यावर लाईन लावू नका" असे समजावून सांगत आहेत. यामुळे रस्त्यावरील गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी पुन्हा आवाहन केले की, "अफवांवर विश्वास ठेवू नका. गरजेनुसारच बुकींग करा आणि घरपोच सुविधेचा वापर करा.असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.