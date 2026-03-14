Pune LPG Cylinder Booking: गॅस सिलिंडर पुरवठ्याचा ‘भडका’; पुण्यात ऑनलाइन नोंदणीसह ऑफलाइन वितरणही ठप्प

पुणे : ऐन स्वयंपाकाच्या वेळेत गॅस सिलिंडर संपला आणि नवीन नोंदणी करण्यासाठी मोबाईल हातात घेतला, तर सिस्टिमच बंद! पर्याय म्हणून गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात धाव घेतली, तर तिथेही 'गॅस मिळणार नाही' असे उत्तर... हा संतापजनक अनुभव सध्या पुणे शहरातील हजारो नागरिक घेत आहेत..घरगुती गॅस सिलिंडरचे (एलपीजी) ऑनलाइन आणि ऑफलाइन वितरण अचानक बंद झाल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. प्रशासनाच्या या कारभारामुळे नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..गॅस सिलिंडर नोंदणीसाठी बहुतांश नागरिक गॅस कंपन्यांचे ऑनलाइन ॲप, आयव्हीआरएस प्रणाली किंवा व्हॉट्सॲपचा वापर करतात. मात्र, सध्या या सर्व यंत्रणा कोलमडल्या आहेत. ऑनलाइन नोंदणी करताना 'सर्व्हर डाउन' असल्याचा किंवा तांत्रिक त्रुटीचा संदेश येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना बुकिंग करता येत नाही..यावर पर्याय म्हणून नागरिक थेट गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात आणि गोदामांकडे धाव घेत आहेत. मात्र, तिथेही 'सिस्टीम बंद आहे, गाडी आलेली नाही,' अशी उत्तरे दिली जात आहेत. ऑफलाइन पद्धतीने गॅस वितरण करण्यास नकार दिला जात असल्याचे नागरिकांनी सांगितले..ग्राहकांच्या तक्रारींसंदर्भात शहरातील काही गॅस वितरक कंपन्या आणि एजन्सीचालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र बहुतांश वितरकांनी यावर बोलणे टाळले. दुसरीकडे महंमदवाडी परिसरातील मोरेश्वर गॅस एजन्सीचे प्रतिनिधी श्याम राऊत यांनी या परिस्थितीबाबत माहिती दिली. सद्यःस्थिती स्पष्ट करताना राऊत म्हणाले, ''गॅस वितरणाची संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाइन केंद्रित पद्धतीने चालवली जाते..Kalamnuri LPG Shortage: कळमनुरीत गॅस सिलिंडर टंचाई; बुकिंग होत नसल्याने नागरिकांची धावपळ; एकच सिलिंडर शिल्लक.त्यामुळे ज्या ग्राहकांची या ऑनलाइन प्रणालीवर नोंदणी यशस्वी झाली आहे आणि ज्यांचे बुकिंग आमच्या सिस्टीममध्ये दिसत आहे, केवळ त्यांनाच सिलिंडर दिले जात आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांचे बुकिंग झालेले नाही किंवा जे ग्राहक थेट गोदामात येऊन ऑफलाइन पद्धतीने सिलिंडरची मागणी करत आहेत, त्यांना बुकिंगव्यतिरिक्त सिलिंडरचे वितरण करणे सध्या शक्य नाही.''. मी नवीन गॅस सिलिंडरची नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर केला. मात्र सध्या ऑनलाइन सुविधा बंद आहे. प्रत्यक्ष गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन नोंदणी करण्याचा प्रयत्न केला; पण तेथेही नोंदणी बंद असून, सिलिंडर उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत वेळेत गॅस सिलिंडरची नोंदणी न झाल्यास घरात स्वयंपाक कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.- सविता देशपांडे, गृहिणी.