MahaBiz Summit : उद्योगवाढीसाठी महाबिझ परिषदा आणि शैक्षणिक बदलांची गरज : प्रतापराव पवार

पुणे : '' उद्योगासाठी योग्य ते वातावरण महत्त्वाचे असते. उद्योग क्षेत्राला हवे असलेले शैक्षणिक धोरणांतील बदल आणि महाबिझसारख्या व्यावसायिक परिषदा हे वातावरण निर्माण करायला मदत करू शकतील '', असा विश्वास 'सकाळ'चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांनी व्यक्त केला..'गल्फ महाराष्ट्र बिझनेस फोरम ग्लोबल (जीएमबीएफ) आणि महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद (एमईडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'महाबिझ' या जागतिक व्यावसायिक परिषदेसंदर्भात शुक्रवारी (ता. ७) चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्यात पवार यांनी मार्गदर्शन केले. 'जीएमबीएफ'चे अध्यक्ष डॉ. सुनील मांजरेकर यांनी यावेळी उद्योजकांशी संवाद साधला. 'ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरम'चे (जीआयबीएफ) संस्थापक अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जोशी, 'जीएमबीएफ'चे महासचिव विवेक कोल्हटकर आणि 'एमईडीसी'चे उपाध्यक्ष सचिन ईटकर यावेळी उपस्थित होते. दुबईत होत असलेल्या या परिषदेची माहिती यावेळी ईटकर यांनी उद्योजकांना दिली..पवार म्हणाले, ''पुरेसे कष्ट, चिकाटी आणि पैशाचे व्यवस्थापन उद्योगात महत्त्वाची भूमिका बजावते. आपले उत्पादन काय आहे आणि ग्राहकाला कशाची आवश्यकता आहे, याचा संगम साधला तर नक्की यश मिळते. बदलत्या बाजारपेठेचा विचार करत कोणतेही उत्पादन घेताना ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. इस्राईलसारखा छोटा देश विद्यार्थ्यांमधील उद्योजकता वाढविण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी त्यांनी तेथील अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल केले. त्यातून उद्योगवाढीचे वातावरण तयार होत आहे. आपल्याकडे महाबिझसारखे उपक्रम यासाठी फायदेशीर ठरतील. 'जीएमबीएफ'सारखे अनेक फोरम मराठी उद्योजकांना प्रेरित करत आहेत.''.डॉ. मांजरेकर यांना व्यावसायिकांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय वाढीसाठी काय आवश्यक आहे आणि परिषदेच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न विचारले. त्यास त्यांनी उत्तर देत 'जीएमबीएफ' कसे काम करत आहे, याची माहिती दिली. ते म्हणाले, '' परिषदेत आल्यानंतर उद्योगाची किती उलाढाल झाली यापेक्षाही उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर आमचा भर आहे.'' कोल्हटकर म्हणाले,'' आत्तापर्यंतच्या परिषदेत सहभागी झालेल्या उद्योजकांचे सरासरी वय हे ४५ च्या घरात आहे. हे वय कमी करण्यावर आमचा भर आहे. तसेच झाल्यास अनेक तरुण उद्योजक निर्माण होतील.'' चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या उद्योजकांनी त्यांच्या यशोगाथा यावेळी मांडल्या. ईटकर यांनी सूत्रसंचालन केले..