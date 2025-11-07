MahaBiz Summit : राज्यातील उद्योजकांना मिळणार जागतिक संधींचे व्यासपीठ ‘जीएमबीएफ’ व ‘एमईडीसी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुबईत ‘महाबिझ’चे आयोजन

पुणे : येथील उद्योजकांना जागतिक स्तरावर उद्योगाच्या संधी निर्माण व्हाव्यात या उद्देशाने ‘गल्फ महाराष्ट्र बिझनेस फोरम ग्लोबल’ (जीएमबीएफ) आणि ‘महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद’ (एमईडीसी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महाबिझ’ ही जागतिक व्यावसायिक परिषद दुबईत आयोजन करण्यात आले आहे..दुबईमध्ये ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी २०२६ ला होणाऱ्या ‘महाबिझ’त येथील उद्योगपती, स्टार्टअप, आयटी आणि उत्पादन क्षेत्रातील व्यावसायिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून पुण्याचे व्यवसाय जगत निर्यात, आयात, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि गुंतवणूक यांसारख्या क्षेत्रांत आखाती आणि आफ्रिकन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकते, अशी माहिती ‘जीएमबीएफ’चे अध्यक्ष डॉ. सुनील मांजरेकर आणि महासचिव विवेक कोल्हटकर यांनी शुक्रवारी (ता. ७) पत्रकार परिषदेत दिली. ‘ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरम’चे (जीआयबीएफ) संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जोशी, सरचिटणीस दीपाली गडकरी, आयोजन सचिव नितिन सास्तकर, माध्यम संचालक अशोक सावंत, दिलीप खेडेकर आणि देवा सोळंकी पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते.उद्योजकांना परिषदेची माहिती व्हावी यासाठी राज्यभर रोड शोचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्पादने निर्यात केल्यानंतर नुकसान झाल्याचे अनुभव काही उद्योजकांना आले आहेत. त्यामुळे उद्योजकांना काय करू नये याबाबत देखील आम्ही मार्गदर्शन केले आहे. त्यामुळे हा उपक्रम उद्योजकांना व्हिजन देणारा ठरत आहे,’’ असे कोल्हटकर आणि जोशी यांनी सांगितले..Crime: आईला मारहाण, पालकांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न अन्...; प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसरचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.परिषदेचे महत्त्व- २० हून अधिक देशांचा सहभाग- ८०० हून अधिक उद्योजक- तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर लक्ष केंद्रित- दुबईमार्गे नवीन बाजारपेठा आणि ग्राहक मिळवण्याची संधी- नवीन तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय मॉडेल्सशी परिचय होणार- निधी, व्हेंचर फंड आणि ट्रेड फायनान्स यामधून विस्तार शक्य- महाराष्ट्रातील आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमधील प्रत्यक्ष सहकार्य- परदेशातील कंपनी स्थापनेपासून निर्यातीसाठी आवश्यक सहकार्य मिळणार.परिषदेत काय असणार - विविध विषयांवर चर्चासत्र- स्टार्टअप कॉर्नर- यंग लीडर्स पॅनल- खरेदीदार-विक्रेता मेळावा.‘‘महाबिझ ही केवळ परिषद नसून महाराष्ट्रातील उद्योग आणि जगातील संधी यांच्यातील सेतू आहे. पुणे हे महाराष्ट्रातील उद्योग, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांचे केंद्र असून येथील उद्योजकांनी नेहमीच नव्या संधींचे स्वागत केले आहे. परिषदेच्या माध्यमातून येथील उद्योजकांना जागतिक स्तरावर व्यवसायाची वाढ करता येणार आहे.’’डॉ. सुनील मांजरेकर, अध्यक्ष जीएमबीएफ ग्लोबल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.