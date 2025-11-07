पुणे

Mahar Vatan Land Scam : मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारानंतर खळबळ; 'महार वतन जमिनी बळकावणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करा' महार वतन परिषदेची मागणी

Demand for CBI Probe into Mahar Vatans : महार वतनदारांच्या जमिनी बळकावणाऱ्यांवर ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई आणि सीबीआय चौकशी व्हावी: मुंढवा प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महार वतन परिषदेची मागणी.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : जिल्ह्यातील महार वतनदारांच्या जमीन बळकावण्याचे प्रकार गेली कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. नुसताच मुंढवा येथील जमीन व्यवहाराचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे महार वतनदारांना न्याय मिळावा यासाठी जमीन बळकावणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी व्हावी व दोषींवर ॲट्रोसिटी कायदा अंतर्गत कारवाई व्हावी, अशी मागणी महार वतन परिषदेच्या वतीने शुक्रवारी (ता.७) पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

