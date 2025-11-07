Mahar Vatan Land Scam : मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारानंतर खळबळ; 'महार वतन जमिनी बळकावणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करा' महार वतन परिषदेची मागणी

पुणे : जिल्ह्यातील महार वतनदारांच्या जमीन बळकावण्याचे प्रकार गेली कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. नुसताच मुंढवा येथील जमीन व्यवहाराचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे महार वतनदारांना न्याय मिळावा यासाठी जमीन बळकावणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी व्हावी व दोषींवर ॲट्रोसिटी कायदा अंतर्गत कारवाई व्हावी, अशी मागणी महार वतन परिषदेच्या वतीने शुक्रवारी (ता.७) पत्रकार परिषदेत करण्यात आली..परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद गायकवाड, सचिव चंद्रशेखर जावळे, पांडुरंग शेलार, सदस्य अतुल खरात यावेळी उपस्थित होते. गायकवाड म्हणाले, महार वतन जमिनी या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेच्या काळात निर्माण केलेल्या ऐतिहासिक दायित्वाचा वारसा आहेत. मात्र, गेल्या ५० वर्षांपासून राज्यकर्ते आणि भांडवलदार वर्ग यांनी या ऐतिहासिक आणि वतनदारांच्या हक्काच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..Crime: आईला मारहाण, पालकांना घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न अन्...; प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसरचं धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.मुंढवा-कोरेगाव पार्क येथील सर्वे नं. ८८ मधील वतनदार गायकवाड कुटुंबावर अन्याय झाला आहे. राज्यातील सर्व महार वतन जमिनी तात्काळ वर्ग दोन वरून वर्ग एकमध्ये हस्तांतरित कराव्यात, ५० टक्के नजराणा रद्द करावा, गायकवाड कुटुंबास तसेच इतर सर्व वतनदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने तातडीने कारवाई व्हावी, अशा मागण्या सरकारदरबारी मांडणार आहे. मागण्यांची पुर्तता न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा परिषदेच्यावतीने देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.