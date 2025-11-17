पुणे

Maharashtra Cold Wave : तापमान ८ अंशांवर घसरले! महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका वाढला; उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात 'येलो अलर्ट'

Cold Wave Expected in North Maharashtra and Marathwada : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात थंडी वाढली असून, किमान तापमान अनेक ठिकाणी १० अंश सेल्सिअसच्या खाली गेल्याने हवामान विभागाने उद्या (ता. १७) उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडीच्या लाटेचा (येलो अलर्ट) इशारा दिला आहे.
Cold Wave Expected in North Maharashtra and Marathwada

Cold Wave Expected in North Maharashtra and Marathwada

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह सुरूच असल्याने राज्यातील थंडी वाढली आहे. पहाटे धुक्याची दुलई पांघरली जात असून दव पडत आहे. उद्या (ता. १७) उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडीच्या लाटेची शक्यता असल्याने सावधगिरीचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यातही गारठा वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Weather
Cold
Winter
Yellow Alert
winter session
paschim maharshtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com