पुणे

Pune News : पाणंद रस्ता दाव्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय; ‘जिओ टॅग’सह छायाचित्र, स्थळपाहणी पंचनामा करणे बंधनकारक

Maharashtra Mandates Geo-Tagging for Panand Road Orders : पाणंद रस्त्यांच्या (वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या) वादांमधील आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आता जिओ टॅग केलेले छायाचित्र आणि स्थळपाहणी पंचनामा करणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे.
Technological Solution for Revenue Department's Compliance

Technological Solution for Revenue Department's Compliance

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वहिवाटीच्या रस्त्याबाबत (पाणंद) दाव्यांमधील आदेशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात जागेवर झाली आहे की नाही, यांची पाहणी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा रस्त्यांबाबत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आता ‘जिओ टॅग’सह छायाचित्र आणि स्थळपाहणी पंचनामा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Technology
pune
maharashtra
Land Acquisition
Maharashtra Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com