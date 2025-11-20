Health News : ससून, जे. जे. रुग्णालयांतील सेवा कंपन्यांकडे; 'पीपीपी'मुळे सरकारी आरोग्य सेवा धोक्यात- २१ डिसेंबरला मुंबईत मोठे आंदोलन

पुणे : राज्यातील ३६ वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयांद्वारे दररोज हजारो रुग्णांना बाह्यरुग्ण विभागापासून गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया, अतिदक्षता विभागातील उपचार, आव्हानात्मक उपचारांची सेवा अत्यल्प दरात मिळते. मात्र, या रुग्णालयांच्या सेवा हळूहळू सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप-पीपीपी) तत्त्वावर कंपन्यांकडे सोपविल्या जात आहेत. अशा प्रकारे खासगीकरणाच्या दिशेने या विभागाची वाटचाल सुरू झाल्याने त्यावर आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे..राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत (अहिल्यानगर वगळता) एकेक वैद्यकीय महाविद्यालय आहे. या संस्थांमध्ये हजारो विद्यार्थी अत्यल्प खर्चात वैद्यकीय शिक्षण घेतात व संलग्न रुग्णालयांद्वारे उपचारही देतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये साधे उपचार पुरवतात. परंतु, अतिदक्षता विभागातील उपचार, अपघात, हृदयरोग, मेंदूविकार आणि मोठ्या शस्त्रक्रिया यांसारख्या टर्शरी केअर सुविधा वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत रुग्णालयेच देऊ शकतात. येथे असलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता, उच्च वैद्यकीय साधने व खाटांच्या मोठ्या संख्येमुळे शक्य होते. मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय आणि पुण्यातील ससून रुग्णालय ही त्याची उदाहरणे आहेत..दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हृदयरोग उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या कॅथलॅबच्या सेवा ११ रुग्णालयांत ‘पीपीपी’ तत्त्वावर देण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्या पाठोपाठ ससून रुग्णालयातील प्रस्तावित कर्करोग रुग्णालय, नवीन प्रयोगशाळा, एमआरआय आणि सीटी स्कॅन तपासण्याही ‘पीपीपी’ पद्धतीने खासगी कंपन्यांकडे दिल्या आहे. या धोरणामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणारी शासकीय आरोग्य सेवा धोक्यात येऊ शकते, असे कार्यकर्त्यांचे मत आहे.गेल्या काही महिन्यांत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सक्षमीकरण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, खासगी कंपन्यांचा प्रवेश वाढत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. आतापर्यंत सरकारी रुग्णालयांत मिळणारे अल्प-दरातील उपचार खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त होते. खासगी क्षेत्रात तीन ते पाच लाख रुपये लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया सरकारी रुग्णालयांत १० ते २० हजारांत होतात. परंतु, तपासण्या आणि इतर सेवा खासगी कंपन्यांकडे गेल्यास त्यांचे दर वाढतील. आतापर्यंतच्या ‘पीपीपी’ मॉडेलचा अभ्यास केला असता खासगी कंपन्यांचा वाढता प्रभाव भविष्यात डोकेदुखी बनू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..Pachod Crime : पाच लाखासाठी मुकादमाकडून ऊसतोड कामगाराचे अपहरण; पाचोड येथे गुन्हा.राज्य सरकारने सत्ताधारी पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते यांच्या कंपन्यांसाठी आरोग्य विभागात ‘पीपीपी’ मॉडेल राबविण्यास सुरुवात केल्याने सरकारी दवाखाने, तिथल्या इमारती व विभाग खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात दिले जात आहेत. त्याने आरोग्य सेवा महाग होईल. त्यामुळे सध्या सर्वसामान्यांना जी काही आरोग्य सेवा मिळते, तीदेखील मिळणार नाही. याविरोधात आरोग्य कर्मचारी संघटना, जनआरोग्य अभियान व सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र येऊन २१ डिसेंबरला मुंबईत मोठे आंदोलन उभारणार आहेत.- दीपक जाधव, आरोग्य हक्क कार्यकर्ता.सार्वजनिक आरोग्य सेवेत ‘पीपीपी’चा अंगीकार केल्यामुळे तिथे मोफत सेवा घेणाऱ्याकडे दुर्लक्ष होते, असा वर्षानुवर्षे अनुभव आहे. राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पाच्या आठ टक्के रक्कम आरोग्य सेवेवर खर्च करायला हवी, असे नीती आयोगाचे निर्देश आहेत. परंतु, राज्य सरकार केवळ दोन टक्के खर्च करते. त्यामुळे ‘पीपीपी’चे हे घातक पाऊल सरकार उचलत आहे. ते मागे घेऊन सरकारी आरोग्य खर्चात वाढ करायला हवी.- डॉ. अनंत फडके, जनआरोग्य अभियान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.