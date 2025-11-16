पुणे

Maharashtra Education : पूर्वप्राथमिक शिक्षण धोरण अद्यापही लालफितीत; नामांकित शाळांची ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू

Private Schools Begin Admission Despite Policy Delay : पुण्यासह राज्यातील खासगी शाळांनी २०२६-२७ च्या पूर्वप्राथमिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली असतानाही, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तीन ते सहा वर्षांच्या बालकांसाठी लागू करावयाचे राज्याचे 'आधारशिला' पूर्वप्राथमिक शिक्षण धोरण अद्याप 'लालफितीत' अडकल्याने पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Private Schools Begin Admission Despite Policy Delay

Private Schools Begin Admission Despite Policy Delay

Sakal

- मीनाक्षी गुरव
Updated on

पुणे : एकीकडे नोव्हेंबर महिन्यात पुण्यासह राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या विनाअनुदानित शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठीच्या पूर्वप्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारचे पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे धोरण अद्यापही लालफितीत अडकले आहे.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
education
school

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com