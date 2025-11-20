पुणे

TET Exam 2025 : मोबाईल, स्मार्ट वॉच घेऊन जाता येणार नाही; ४.७५ लाख परीक्षार्थींसाठी 'टीईटी'त यंदा प्रथमच 'फोटो व्ह्यू' प्रणालीचा वापर

Strict Security for Maharashtra TET Exam : यंदाच्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मध्ये गैरप्रकार रोखण्यासाठी, परीक्षा केंद्रात प्रवेशावेळी मेटल डिटेक्टरने फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक, फेस रेकग्निशन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे घेऊन जाण्यास मनाई यांसारख्या अत्यंत काटेकोर उपाययोजना राज्य परीक्षा परिषदेने केल्या आहेत.
Strict Security for Maharashtra TET Exam

Strict Security for Maharashtra TET Exam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेदरम्यान (टीईटी) परीक्षा केंद्रात प्रवेश करताना परीक्षेच्या कामकाजामध्ये कार्यरत असणाऱ्या सर्व परीक्षार्थींचे मेटल डिटेक्टरच्या साहाय्याने ‘फ्रिस्किंग’ केले जाणार आहे. परीक्षेदरम्यान होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कोणताही विद्यार्थी मोबाईल, स्मार्ट वॉच, कॅलक्युलेटर यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे घेऊन जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने या उपाययोजना केल्या आहेत. ‘टीईटी’ परीक्षेत गैरप्रकार टाळण्यासाठी राज्य परीक्षा परिषदेने यंदा काटेकोर उपाययोजनांवर भर दिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
exam
education
TET
Exam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com