Pune: योजनेतून आरोग्य सुविधा देणाऱ्या रुग्णालयांची संख्या वाढणार; ससून रुग्णालयाकडे 'ही' जबाबदारी

पुणे: महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड व ग्रामीण भागात मिळून २०० रुग्णालये तर मुख्यमंत्री सहायता निधीअंतर्गत ४४५ रुग्णालये आहेत. मात्र, रुग्णालयांची आणखी ही संख्या वाढावी यासाठी पुणे जिल्ह्यातील रुग्णालयांची बेडची क्षमता, मनुष्यबळ, आवश्यक कागदपत्रे यांच्या तपासणीसाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे. या पथकामध्ये बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक असून त्यांच्याकडून ही तपासणी करण्यात येत आहे..मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचाराकरिता अर्थसाहाय्य करण्यात येते. हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, फुफ्फुस, अस्थिमज्जा, हात, खुबा, गुडघा प्रत्यारोपण, अंतस्थ कर्णरोपण (कॉकलियर इम्प्लांट) यासाठी ही मदत मिळते. त्याचबरोबर कर्करोग, अस्थिबंध शस्त्रक्रिया, नवजात शिशू, लहान बालकासंबंधित आजार, रस्ते अपघात, मेंदू आजार, हृदयरोग, डायलिसीस, जळीत रुग्ण आणि विद्युत अपघात, विद्युत जळीत रुग्ण या आजारपणाकरिता मदत करण्यात येते. पुण्यात ४४५ रुग्णालयांमध्ये हे उपचार मिळतात. २५ हजार, ५० हजार, १ लाख, जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांचे आजारांनिहाय अर्थसाहाय्य करण्यात येते..मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाशी नवीन रुग्णालय संलग्नीकरण करण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा समावेश असलेले तपासणी पथक गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तपासणी पथकामध्ये बी.जे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक अध्यक्षस्थानी असून सदस्यपदी एक सहयोगी प्राध्यापक, एक सहायक प्राध्यापक सदस्य म्हणून आणि जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे समाजसेवा अधीक्षक प्रतिनिधी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी बीजे वैद्यकीय शासकीय महाविद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांना पाठवले आहे..तपासणी पथकाने पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यातील १४ रुग्णालयांच्या पाहणीला सुरवात केली आहे. या पथकाचे अध्यक्ष औषधवैद्यकशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक डॉ. अनिता बसवराज, सदस्य शल्यचिकित्साशास्त्र विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. आशिष चव्हाण, स्त्रीरोगशास्त्र विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. ज्ञानेश्वर जाधव आणि सदस्य सचिव म्हणून समाजसेवा अधीक्षक सत्यवान सुरवसे यांचा समावेश करण्यात आला आहे..मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य कक्षासोबत नवीन रुग्णालय संलग्नीकरण करण्यासाठी बीजे च्या प्राध्यापकांचा समावेश असलेले तपासणी पथक गठित केले आहे. पथकाकडून रुग्णालयांच्या तपासणीला सुरवात झाली आहे.- डॉ. एकनाथ पवार, अधिष्ठाता, बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय.