पुणे

Mahavikas Aghadi : मुंबईतील मोर्चासाठी पुण्यातून १० हजार कार्यकर्ते जाणार; महाविकास आघाडीच्या बैठकीतील निर्णय

Pune MVA to Join Mumbai 'Vote Theft' March : 'व्होट चोरी'च्या निषेधार्थ १ नोव्हेंबरच्या मुंबई मोर्चासाठी पुण्यातून १० हजार कार्यकर्ते सहभागी होणार; १५ दिवसांत शहरातही मतदारयाद्यांतील गैरप्रकारांविरोधात महाविकास आघाडीचा 'महामोर्चा'
Mega Rally Planned in Pune on Voter List Irregularities

Mega Rally Planned in Pune on Voter List Irregularities

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘व्होट चोरी’च्या निषेधार्थ मुंबईत एक नोव्हेंबरला होणाऱ्या मोर्चासाठी शहरातून किमान १० हजार कार्यकर्ते सहभागी होतील, असा निर्धार महाविकास आघाडीच्या बैठकीत गुरुवारी करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
Congress
pune
Mahavikas Aghadi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com