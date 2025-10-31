Mahavikas Aghadi : मुंबईतील मोर्चासाठी पुण्यातून १० हजार कार्यकर्ते जाणार; महाविकास आघाडीच्या बैठकीतील निर्णय

पुणे : ‘व्होट चोरी’च्या निषेधार्थ मुंबईत एक नोव्हेंबरला होणाऱ्या मोर्चासाठी शहरातून किमान १० हजार कार्यकर्ते सहभागी होतील, असा निर्धार महाविकास आघाडीच्या बैठकीत गुरुवारी करण्यात आला. .तसेच पुणे शहरातील मतदारयाद्यांतील गैरप्रकाराच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी १५ दिवसांत पुण्यातही महामोर्चा काढण्यात येणार आहे..Ahilyanagar Crime: 'सोशल मीडियाच्या बदनामीचा एक बळी'; गळनिंबमध्ये अल्पवयीन मुलाने संपवले जीवन; सहा जणांवर गुन्हा.मुंबईतील मोर्चाच्या नियोजनासाठी महाविकास आघाडीने बैठक घेतली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, ‘आम आदमी पक्षाचे’ शहराध्यक्ष धनंजय बेनके आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.